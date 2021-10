01 out 2021 às 15:47 • Última atualização 01 out 2021 às 17:39

Cultura Ana Furtado, que venceu o câncer de mama, fala sobre importância do Outubro Rosa

Em 2018, Ana Furtado foi diagnosticada com câncer de mama durante exames de rotina e venceu a doença. Nesta sexta-feira, 1º, a apresentadora postou um vídeo em sua rede social para chamar suas seguidora a participarem do Outubro Rosa.

Furtado exaltou o movimento internacional para conscientização do câncer de mama. “Seja bem-vindo, Outubro Rosa! Que você possa iluminar, transformar e salvar a vida de milhares de mulheres. Conte comigo”, começou.

A apresentadora citou uma pesquisa recente para ressaltar que cerca de 47% das brasileiras não foram ao ginecologista ou mastologista durante a pandemia. “Com o medo da covid-19 e, muitas vezes, por conta do longo tempo de espera para conseguir agendar consultas e exames, muitas mulheres deixaram seus check ups para depois. Mas nós sabemos que o câncer de mama não espera”, alertou.

Ana convidou suas seguidoras a se juntaram a ela para fortalecer o Outubro Rosa, pois a detecção da doença e o diagnóstico precoces podem salvar muitas vidas.

“Meu médico oncologista, Dr. Fernando Maluf, sempre diz: ‘quem procura, acha. E quem acha, cura’. Portanto, não adie o cuidado consigo mesma, com sua saúde e seu corpo”, alertou ela.

No vídeo, Ana faz o desafio dos 5 dedos: “Abaixe o dedo se você: está sempre atenta ao seu corpo e sua saúde; faz autoexame das mamas com frequência; visita o seu ginecologista ou mastologista regularmente; procura estar com sua mamografia e outros exames de rotina em dia; lembra sempre suas amigas e familiares de fazerem o mesmo”.

O vídeo afirma que o câncer de mama, se descoberto no início, tem 95% de chances de cura. “Eu espero que você tenha conseguido baixar os 5 dedos nesse desafio. E se ainda não, te desafio a finalizá-lo agora! Vamos juntas?”, finalizou Furtado.

O Outubro Rosa foi criado na década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, a maior organização de câncer de mama dos Estados Unidos.

No Brasil, o INCA (Instituto Nacional de Câncer), que aderiu ao movimento em 2010, promove eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema e produz materiais educativos para divulgar informações prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, com o objetivo de reduzir a mortalidade pela doença.