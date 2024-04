Ana Clara comandará novo talent-show musical, ‘Estrela da Casa’

Exatos 88 dias foram responsáveis por transformar a vida de Ana Clara. Pouco depois de deixar o confinamento do “Big Brother Brasil”, em 2018, a apresentadora começou a construir uma inesperada carreira diante das câmeras. Além de estrear como repórter e apresentadora do “Vídeo Show”, ela também esteve à frente de diversos programas na Globo, no Multishow e no GNT e, em dupla com Tadeu Schmidt, comandou por dois anos o “Big Day”, dia especial da Globo que revela, ao vivo e durante toda a programação, os participantes da edição do “BBB”.

Após acumular uma boa bagagem na tevê nos últimos anos, Ana Clara se prepara para seu primeiro grande voo solo na televisão aberta. A partir do segundo semestre, ela estará à frente do inédito talent-show “Estrela da Casa”. “Eu sonhava ter um programa diário, sempre falei que essa era a minha vontade. Mas, a gente coloca como algo distante. E quando acontece… Não sei, acho que minha ficha ainda não caiu (risos). Eu fico rindo sozinha, porque é muito louco!”, vibra.

Com formato inédito e original da Globo, o “Estrela da Casa” nasce da união de dois elementos: convivência e competições musicais. Desta vez, entre as provas, disputas, votação popular e transmissão 24 horas, um elemento a mais na competição: será possível acompanhar a rotina de um artista que sonha em conquistar seu lugar no mercado da música. Dos ensaios às performances semanais que decidem o destino dos cantores no game, os encontros e treinamentos com quem é referência no ramo, até a chance de dividir o microfone e estar pertinho de seu ídolo, em um encontro musical exclusivo.

O público vai viver junto os bastidores que envolvem o mundo do mercado fonográfico, enquanto cada candidato disputa, além do título de Estrela da Casa, um prêmio em dinheiro, gerenciamento de carreira e turnê pelo Brasil.

O “Estrela da Casa” contará com exibições ao vivo todos os dias. Em 2023, Ana Clara comandou, ao vivo, o “Panelaço”, do GNT. Ela confessa que está animada para retornar ao formato em tempo real. Enquanto o “Estrela da Casa” não estreia, Ana Clara está focada na reta final da atual temporada do “Big Brother Brasil”. Ela também segue nas coberturas de grandes festivais, como o Rock in Rio, Lollapalooza e Planeta Atlântida. Porém, desde o Natal passado, a apresentadora começou a gestar sua nova empreitada na tevê. “Foi um presente. Fiquei extremamente feliz e muito realizada com o convite e, agora, com a receptividade das pessoas (ao saberem da notícia). Está todo mundo me apoiando. Não tenho nem palavras para isso”, celebra.