Cultura Ana Castela comunica término de namoro com Gustavo Mioto pela segunda vez

A cantora Ana Castela comunicou, nesta segunda-feira, 15, o fim de seu namoro com o artista Gustavo Mioto pela segunda vez. Na nota, ela afirmou que não houve “briga, traição ou qualquer outra coisa ruim”, mas não detalhou o que levou ao término.

“Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer”, escreveu Ana no Instagram nesta segunda-feira.

Mioto também comentou o término nas redes sociais. “Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas. Tudo foi resolvido entre nós dois e é isso”, disse ele.

O texto publicado nas redes sociais do casal era parecido com o do término anterior, que aconteceu em setembro de 2023. “Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento”, escreveu Mioto nas redes sociais na época.

Cerca de um mês depois, eles anunciaram a retomada do relacionamento. Na época, Mioto visitou a cantora nos Estados Unidos, onde ela estava viajando.

A primeira vez que os cantores falaram publicamente de seu namoro foi em junho do ano passado, no Dia dos Namorados.