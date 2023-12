Cultura Ana Castela compra carro de R$ 500 mil: ‘Fruto do meu trabalho’

Ana Castela comprou um carro avaliado em R$ 500 mil e mostrou a nova aquisição aos seguidores nas redes sociais. A cantora, que foi a artista mais ouvida do Spotify Brasil em 2023, disse que a conquista foi fruto de seu trabalho – e até dos críticos.

O carro é o Silverado High Country, modelo de 2024 da Chevrolet. No site oficial da fabricante, o preço de lançamento do veículo é de R$ 519,9 mil.

“Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não pode faltar, felicidade e dedicação! Obrigada Deus, pai e mãe por nunca deixarem eu desistir (não vou saber estacionar, e nem ver quem tá na rua mas Deus cuida). Com vocês, meu carro!”, escreveu ela no Instagram nesta quarta-feira, 27.

Gustavo Mioto, namorado de Ana Castela, comemorou a compra da cantora. “Ansioso para te ver estacionando”, disse ele nos comentários da publicação. Outras pessoas também comemoraram a conquista da artista. “Parabéns!”, escreveu Ana Hickmann.

Em 2023, Ana Castela alcançou o topo da retrospectiva tradicional do Spotify e se tornou a artista mais ouvida do Brasil. Como se não fosse o bastante, ela ocupou a 93ª posição no ranking global.