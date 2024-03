Cultura Ana Castela abre as portas de sua mansão com coleção de barbie, botas e chapéus

A cantora Ana Castela abriu as portas de sua mansão em Londrina, no Paraná, para o PodEntrar, quadro do PodDelas apresentado pelo influenciador Lucas Rangel. Ana mostrou a casa, onde ela mora com os pais Michele e Rodrigo Castela, e a irmã mais nova, Antonella, de oito anos. Também mostrou o rancho que possui.

No quarto, a cantora possui uma coleção de bonecas Barbie, uma paixão da artista de 20 anos. Ana também apresentou seu armário onde guarda um conjunto de botas e de chapéus. De acordo com a cantora, são 153 pares de botas, 110 chapéus e 110 jaquetas.

A cantora mora na casa há apenas três anos. Quando mudou para lá, ela ainda estudava Odontologia, antes de se tornar uma das mais populares artistas do País.

Além da mansão, a sertaneja tem um rancho onde, segundo ela, costuma receber amigos.