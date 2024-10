‘Amor Traiçoeiro’ é baseada em história real? Quem é o elenco? Série é sucesso na Netflix

Desde que foi lançada no catálogo da Netflix, a série italiana Amor Traiçoeiro figura entre as mais vistas no streaming. Com uma trama envolvente, a produção conta a história de uma mulher de 60 anos que se apaixona por um homem sedutor bem mais jovem.

Do que se trata ‘Amor Traiçoeiro’?

A história se passa em um hotel, situado nas rochas da Costa Amalfitana, que permanece vazio enquanto aguarda reformas para a próxima temporada de turismo. Sua proprietária, Gabriella, divorciada, que acaba de completar 60 anos, vive a maior parte de seus dias sozinha. Até que se apaixona por um homem atraente e muito mais novo, o galã Elia. Porém, quem é realmente esse homem? Ele está lá por amor, ou não passa de um oportunista?

Amor Traiçoeiro não é uma série baseada em uma história real. Entretanto, a trama é o remake italiano de uma minissérie britânica lançada em 2019 pela BBC chamada O Golpe do Amor, protagonizada por Julia Ormond (Lendas da Paixão) e Ben Barnes (Sombra e Ossos), que é a mesma premissa do remake.

O espectador acompanhará toda trama de mistério e cenas picantes em 6 episódios da série.

Quem integra o elenco da série?

Do diretor Pappi Corsicato, a série estrelada por Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Monica é natural de Roma, e se tornou conhecida por seu trabalho nos filmes La lupa (1996) e Emboscada (2009).

Giacomo Gianniotti é conhecido pelo seu trabalho na série Greys Anatomy (2005), na animação Luca (2021) e no filme Diabolik – Ginko Ataca (2022).

Emanuel Caserio interpreta o filho de Gabriella, Stefano, que não aceita o romance da mãe. Denise Capezza é Marina, ex-namorada de Elia que tenta reconquistar o galã agora que ele namora outra mulher. Dharma Mangia Woods é Giulia, filha de Gabriella. Já Francesco Del Gaudiovive vive Nico, outro filho da protagonista que fica revoltado com o romance. O ator Geppy Gleijeses é Mario, ex-marido de Gabriella.

Onde foi filmada a série ‘Amor Traiçoeiro’?

A fotografia de Amor Traiçoeiro é um espetáculo à parte. A série foi gravada em Sorrento, localizada na Costa Amalfitana, na Itália, e foi o principal local das filmagens da série devido à linda vista para o mar e para as montanhas ao fundo. A trama também teve locações em Marina Grande, o principal porto da ilha de Capri.