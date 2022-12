Cultura ‘Amo ele, mas somos amigos’, diz Pabllo Vittar sobre relação com Pedro Sampaio

Pabllo Vittar falou, em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, sobre a relação que tem com o cantor Pedro Sampaio. Alguns fãs supõem que exista um romance entre os artistas. No entanto, a estrela garantiu que segue solteira, mas que já beijou o DJ. “Gente, eu amo o Pedro! Eu e o Pedro, a gente é muito amigo!”, contou Pabllo, que em sequência deu mais detalhes da sua relação com o artista.

“Eu beijo! Eu já beijei o Pedro! Mas eu e o Pedro, a gente tem uma amizade que eu nem sei explicar, parece que a gente é irmão! Ele é muito fofo. Ele é quietinho”, completou a cantora.

Pabllo Vittar contou que atualmente não tem interesse em namorar. “Deixa eu explicar gente: aquilo ali foi um grande experimento social. Todos os meus crushes: ‘Poxa, gata’. Teve comoção da mídia. Às vezes a mídia está mais interessada nos nossos relacionamentos do que no nosso trabalho. Ano que vem tá aí, carnaval batendo na porta e não tenho nem tempo de namorar”, disse.

A cantora revelou também que já se relacionou com famosos que têm relacionamento aberto, mas que ela mesmo não conseguiria ter uma relação como essa. “Eu acho que estou passando por uma fase que estou experimentando outras coisas, me desprendendo sexualmente. Sexo não é só penetração, não está ligado a só ser homem ou mulher, a gente é livre pra ser o que quiser e nesse momento não cabe um amor romântico”, revelou.