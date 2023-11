Amiga de Luana Andrade revela por que ela fez lipoaspiração no joelho

Brenda Paixão, ex-participante da mesma edição de Luana Andrade no reality show Power Couple, da Record TV, revelou o porquê a amiga fez uma lipoaspiração no joelho. Ela morreu em decorrência de complicações na cirurgia na terça-feira, 7, aos 29 anos.

No Instagram, Brenda disse que Luana sofria com lipedema, uma doença crônica que altera a distribuição da gordura no corpo e gera o acúmulo nas pernas, e se sentia insegura com a condição.

“Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power. Sempre foi sua vontade remover, falou sobre isso comigo algumas vezes. Trazia muitas inseguranças para ela, sabe?”, disse.

A influenciadora afirmou que viu muitos comentários desrespeitosos contra Luana e sua família sobre a decisão dela de operar. “Acho que não nos cabe o julgamento nesse momento. O melhor que podemos fazer é orar pela alma dela e seus entes queridos”, completou.

O Estadão procurou a assessoria de Luana confirmar a lipoaspiração no joelho. Conforme o representante da influenciadora, ela também realizou o procedimento em outras regiões, como nas coxas e no abdome.

O velório de Luana ocorreu na quarta-feira, 8, no cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, em São Paulo. Celso Portiolli compareceu na ocasião para se despedir da colega de trabalho, que era assistente de palco no Domingo Legal, do SBT.