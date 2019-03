Americanense vai ‘puxar’ trio elétrico em Salvador

Após ganhar destaque em rede nacional ao participar do programa The Voice Brasil, em 2017, a cantora americanense Dayane Felix dá agora um novo passo em sua carreira artística. Neste domingo, pela primeira vez vai liderar um trio elétrico no circuito Barra-Ondina, no aclamado Carnaval de Salvador. Para ela, a oportunidade representa o ápice de sua carreira.

Dayane cresceu em Santa Bárbara d’Oeste e iniciou a carreira amadora aos 10 anos. Em 2011, mudou para o Morro de São Paulo, um dos principais destinos turísticos da Bahia. Seu repertório varia do axé music ao reggaeton, passando por outros estilos de música popular. Em 2017, ela foi aprovada durante as audições às cegas para participar do The Voice Brasil, interpretando o hit “Despacito” e optando pelo time de Carlinhos Brown. Acabou eliminada na fase seguinte, ao interpretar “O Farol”, de Ivete Sangalo, mas vê a participação no programa como um grande aprendizado. Foto: Divulgação

“A Dayane do ‘The Voice Brasil 2017’ para a de agora está mais pé no chão, focada em sempre fazer o melhor possível, trabalhando muito para isso. Estou com uma equipe muito boa e sem eles nada seria possível”, aponta.

A oportunidade para o show à frente do trio partiu do proprietário do Bloco Ecológico. “Sempre canto no carnaval de Salvador, mas será minha primeira vez no circuito Barra-Ondina puxando o trio. É algo que sempre busquei e nunca imaginei conseguir tão brevemente”, celebra.

A apresentação também representa um desafio, já que o trajeto dura entre cinco e seis horas. O trio sairá às 20h, com concentração na Barra. “Será só uma atração no bloco (no caso, eu) e irei convidar amigos cantores para fazer participação comigo. Estas participações ainda estão em negociação. O repertório não irá fugir muito do que faço. E para o circuito preparei um repertório com muito axé, aqueles clássicos que não podem faltar, e terá também alguns funks e pagode baiano. É claro, também farei minha música de trabalho, ‘Envolvida’, disponível em todas as plataformas digitais”, explica a artista.

O Bloco Ecológico sai todo ano no Carnaval de Salvador e, neste ano, seu tema será a Ararinha-Azul, que foi encontrada na Bahia recentemente e é uma espécie com risco de extinção. “A proposta do bloco é enfatizar a sustentabilidade e a natureza”, conta Dayane. Ela já se apresentou em dois eventos de pré-Carnaval baiano, no último final de semana. Depois do single “Envolvida”, gravou mais duas músicas, que devem ser lançadas em breve.