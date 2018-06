Americana promove nesta quinta a 1ª Mostra de Dança

Para valorizar as “pratas da casa”, ou melhor, “as sapatilhas da casa”, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) e a Câmara de Dança do Comcult (Conselho Municipal de Cultura de Americana) realizam nesta quinta-feira a 1ª Mostra de Dança de Americana. O evento ocorre a partir das 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Participam desta edição não-competitiva as academias locais Autentic Hip Hop, Fairy Tale, do grupo de dança do Sesi (Serviço Social da Indústria), Hip Hop Connection, Dani Agnis, Spasso de Art, Grupo Essência, Twist – Grupo Espaço Dançar, Art American Dance, Ballet Art Sandra Godoy, Companhia da Dança e Novo Spasso Escola de Dança. Outro diferencial da mostra é a entrada gratuita, bastante diferente das produções particulares de dança que ocorrem no Lulu Benencase, que costumam ter ingressos com preços altos.

No planejamento inicial, o evento ocorreria em dois dias, mas pelo número de inscrições obtido, a organização optou pela realização de somente um dia de apresentações. Eliana Favarelli, integrante da Câmara da Dança, observa ao LIBERAL que, por se tratar de dias de semana, nem todos os dançarinos têm disponibilidade para participar, devido a outros compromissos. Ainda assim, a bailarina garante que as datas, assim como demais detalhes, foram decididos em consenso. “Optamos em reunir os 24 números de dança inscritos em uma noite só, pois assim todo mundo poderá assistir todo mundo”, justifica Eliana. Serão apresentados números que contemplam diversos estilos, como dança de rua, balé clássico, contemporâneo, jazz, entre outros. Foto: Studio Nanah D Luize

O evento visa não só dar espaço aos grupos em atividade na cidade, como também reconhecer este segmento que é tão tradicional em Americana. A Ballet Art Sandra Godoy, por exemplo, já acumula três décadas de funcionamento. O grupo Espaço Dançar, de Eliana, está em atividade há dez anos, mas a bailarina já tem quatro décadas de carreira.

Na opinião da bailarina, um dos motivos que impedem a popularidade da dança entre o público da cidade são os altos custos dos espetáculos, em decorrência até pela falta de apoios financeiros. “Infelizmente não conseguimos deixar os ingressos mais baratos”, lamenta Eliana. Ela explica que um cenário desenvolvido por especialistas chega a custar entre R$ 16 a R$ 18 mil, para ser usado por somente dois dias.

Outro fator que encarece as produções são as participações de artistas famosos, pois neste caso a organização precisa pagar, além do cachê, custos de transporte, alimentação e hospedagem. “Ainda tem o custo de uso do teatro, pagamento das pessoas envolvidas, horas extras… São valores que não saem da mensalidade dos alunos, mas ao fim, com a conclusão da montagem, é tudo muito prazeroso!”, conclui Eliana.

ACONTECE: A 1ª Mostra de Dança de Americana ocorre nesta quinta-feira, às 19h30. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.