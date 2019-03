Americana busca novas parcerias para revitalizar dois espaços culturais

Após a conquista de uma parceria com a Rumo Logística para a restauração da Estação Cultura, o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, afirmou que as PPPs (parcerias público-privadas) são os caminhos mais viáveis para a revitalização de outros espaços históricos da cidade, como a Casa de Cultura Hermann Müller e o Museu Histórico Pedagógico Municipal Doutor João da Silva Carrão, no Salto Grande.

Foto: Arquivo / O Liberal

“Já temos um proponente que está querendo fazer o projeto de restauro desses dois espaços [Casa Hermann Müller e Museu] e também iria atrás das parcerias, através da Lei Rouanet ou outra lei específica sobre museus. A proposta já está no jurídico da prefeitura para ser analisada”, explicou Giuliani.

Ele ressaltou que também já fez pedidos de emenda parlamentar e de verba ao governo federal para este tipo de trabalho de preservação. “O projeto e plano de governo do Omar [Najar, prefeito de Americana] em relação a patrimônios era a reforma do Teatro [Municipal Lulu Benencase], do OMA (Observatório Municipal de Americana), que a visitação é grande, e dos espaços históricos. Estamos trabalhando em cima da estação agora e, futuramente, quando tivermos a oportunidade, vamos trabalhar em cima da Casa Hermann e Casarão”, acrescentou.

Presidente do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana), Diego Bernardo aponta as PPPs como forma de driblar o orçamento curto. “Essa é a solução que nós temos no momento, pelo momento que passa a prefeitura, que veio de administrações que acabaram comprometendo demais o caixa. Hoje, já temos o projeto de restauro da Casa Hermann Müller e do Museu do Salto Grande. Então a gente vai, ao longo deste ano, buscar parcerias”, afirmou.

Estação

A Prefeitura de Americana anunciou na segunda-feira a restauração da Estação Cultura, em um investimento de R$ 860 mil, que não terá verba pública. O recurso será aplicado pela Rumo Logística, concessionária da linha férrea, como contrapartida exigida pelo governo em troca de intervenções que a empresa precisa fazer para a segurança ferroviária.

Giuliani explicou que a reforma estava prevista em um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com a prefeitura junto ao Ministério Público. Ele detalhou que haverá recuperação da pintura, ação contra umidade, troca de telhado, rede elétrica, madeiramento, portas e janelas. Também há a intenção de criação de um museu sobre a atividade ferroviária.