Amazon revela os livros mais vendidos no Brasil em 2022

A Amazon revelou os 25 livros mais vendidos no Brasil em 2022. É Assim Que Acaba, romance de Colleen Hoover lançado em 2018, que fez sucesso no mundo inteiro este ano e foi o mais vendido da Bienal do Livro de São Paulo, foi o best-seller. A obra, destinada ao leitor jovem adulto, foi seguida por O Homem Mais Rico da Babilônia, livro de George S Clason lançado originalmente em 1926 e que ganhou uma edição no País este ano.

A terceira posição ficou para Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, lançado em 2019. E Collen Hoover aparece mais uma vez, em quarto lugar (e depois em outras posições), com Todas as suas (im)perfeições – também de 2019.

Entre os autores brasileiros, destaque para dois nomes que já figuraram na lista nos anos anteriores: Itamar Vieira Jr., com Torto Arado, que foi o mais vendido da Amazon em 2021 e agora aparece em 22º lugar, e Thiago Nigro, que é best-seller desde 2019 com Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho – hoje, o 13ª mais vendido na Amazon.

Apenas um infantil aparece na lista: Perigoso!, de Tim Warnes.

Os 25 livros mais vendidos na Amazon