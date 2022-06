Amazon Prime Video anuncia quarta temporada de ‘The Boys’

O Prime Video anunciou nesta sexta-feira, 10, a renovação da série The Boys para a quarta temporada. A produção de sucesso da plataforma, coproduzida pela Sony Pictures, teve a terceira temporada lançada no dia 3 de junho e aumentou a audiência em relação às anteriores.

Nos primeiros três dias após o lançamento dos novos episódios, a audiência mundial da série cresceu 17% em relação à segunda temporada, e 234% em relação à primeira.

“Desde nossa primeira conversa com Eric Kripke e a equipe criativa sobre a terceira temporada de The Boys, sabíamos que a série estava ficando ainda mais ousada – um feito impressionante, considerando o grande sucesso da segunda temporada indicada ao Emmy”, disse Vernon Sanders, chefe de televisão do Amazon Studios.

O produtor executivo de The Boys, Eric Kripke, agradeceu aos fãs pela oportunidade de dar sequência à série, devido ao seu sucesso: “Estamos empolgados em continuar a luta de Butcher e os Boys contra Homelander e os Seven, bem como comentar sobre o mundo insano em que estamos vivendo”.

Até o momento, a terceira temporada ganhou três episódios na data de estreia e o restante será lançado semanalmente, toda sexta-feira, até o dia 8 de julho.