Amanda Spanner estava desistindo da carreira quando foi chamada para ‘Pedaço de Mim’, da Netflix

Aos 28 anos, a atriz carioca já se produz há algum tempo, escrevendo e atuando em seus próprios trabalhos - Foto: Divulgação

Uma queixa bastante comum entre os atores é a incerteza da carreira. Afinal, principalmente no início, depende-se de convites ou de aprovações em testes para cada trabalho. Amanda Spanner sabe bem disso. Aos 28 anos, a atriz carioca já se produz há algum tempo, escrevendo e atuando em seus próprios trabalhos. Ano passado, porém, vivia um momento conturbado, em que as dúvidas sobre seguir apostando na atuação bateram com mais força. Até que a chance de dar vida à doce Bia de “Pedaço de Mim”, da Netflix, mudou tudo.

“Parece exagero, mas me fez não desistir. Ser ator é um ofício lindo, mas muito árduo e sem garantias. É seguir no escuro, fazendo o seu e acreditando que, em algum momento, as coisas virão. Tem fases em que essa resiliência é mais fácil, mas há outras em que fica duro seguir”, lembra ela, que estava morando em São Paulo havia alguns meses, estudando, mas sem conseguir trabalho como atriz.

Em “Pedaço de Mim”, Bia aparece pela primeira vez na segunda fase do melodrama, aos 21 anos, frequentando festas e se apaixonando pelo DJ Inácio, personagem de Bento Veiga. O interesse dela é imediato e a relação do casal se fortalece ao longo dos anos. Ele é cego e a mãe, Silvia, personagem de Palomma Duarte, constantemente se mostra mal preparada para encarar a independência do filho.

“Eu e o Bento nos demos bem de cara. A convivência foi o maior laboratório que poderíamos ter”, valoriza Amanda, que descobriu, durante o teste para “Pedaço de Mim”, que ela e Bento tinham um passado em comum. “Aquele momento em que está todo mundo tenso e conversa sobre trivialidades, para ter o mínimo de conexão com quem vai contracenar. Nesse papo, descobrimos que estudamos na mesma escola, durante o mesmo período e até tínhamos amigos em comum, mas nunca fomos apresentados”, recorda.

Hoje, Amanda assume que não estava preparada para a repercussão de “Pedaço de Mim”. Não que acreditasse que o projeto não merecesse, longe disso. Só não tinha pensado sobre essa questão até ver os episódios disponíveis e conquistando uma audiência incrível na plataforma de streaming Netflix. “Saber que virou um sucesso mundial é surreal. As pessoas têm sido muito carinhosas, amam a série, odeiam alguns personagens e torcem muito por Bia e Inácio! Tenho recebido muitas mensagens legais, pessoas na rua me param, é uma surpresa gostosa”, derrete-se.

Nome completo: Amanda Spanner Rocha.

Nascimento: 27 de fevereiro de 1996, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: “Sempre a próxima”.

Interpretação memorável: Jeremy Allen White como Carmen Berzatto em “O Urso”, disponível no Brasil na plataforma Disney+.

Momento marcante na carreira: “O atual”.

O que sobra na televisão: “A essência brasileira”.

Com quem gostaria de contracenar: Sonia Braga.

Se não fosse atriz: “Me dedicaria à escrita”.

Ator: Wagner Moura.

Atriz: Andrea Beltrão.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela de Aguinaldo Silva exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: “Todos”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Senhora do Destino”.

Que papel gostaria de representar: “Uma bailarina, uma chef de cozinha, muitas coisas”.

Filme: “Cidade Baixa”, dirigido por Sérgio Machado e lançado em 2005.

Autor: Hilda Hilst.

Diretor: Karim Aïnouz.

Vexame: “Esquecer coisas que não deveria”.

Mania: “De contar passos enquanto ando”.

Medo: “De perder o interesse pela vida”.

Projeto: “A minha próxima peça”.

