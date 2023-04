Amanda é uma das favoritas a vencer o ‘BBB 23’, diz Larissa no ‘Mais Você’

Na manhã desta segunda-feira, 24, Ana Maria Braga recebeu a eliminada do BBB23, no Mais Você: a educadora física Larissa, que deixou a casa pela segunda vez com 49,98% dos votos. “Pra quem já tinha saído do programa foi uma conquista”, disse ela sobre retornar ao reality.

Durante conversa com a apresentadora, Larissa disse que independente de quem ganhar, estará feliz por fazer parte da vida delas. Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao disputam o prêmio de R$ 2,88 milhões.

A educadora física também falou que acredita que médica Amanda é uma das favoritas, pois ela sempre teve muito foco no prêmio e conquistou as pessoas com o “jeitinho Amanda de ser”.

Larissa ainda revelou tinha esperança de continuar no jogo. “Eu posso também chegar na final. Por mais que eu veja potencial nas três. Na hora é uma mistura de sentimentos”, confessou.

A ex-sister comenta que o maior prêmio foi ter voltado pela segunda vez à casa. “Mostrar a Larissa novamente. Foi muito especial ter voltado novamente”.

A apresentadora indagou sobre qual nota a educadora física daria para as duas participações, caso pudesse dividir. Larissa deu 8 para as duas vezes que esteve no programa. “Não foi um 10, mas também não foi ruim”.

Ana Maria Braga mostrou cenas de Larissa e Fred Desimpedidos. Larissa confessa que se apaixonou por Fred, pois o BBB intensifica as coisas. “Eu me apaixonei, óbvio!”. Ela ressaltou que eles ainda não tiveram tempo de conversar, mas que independente de qualquer coisa, a amizade irá prevalecer.

Fred falou no domingo, 23, após a eliminação da educadora física, no Bate Papo BBB, que estava orgulhoso da participação dela no programa.

Larissa, então, pontuou que após o retorno da Casa de Reencontro, o Quarto Deserto estava em desvantagem e em uma das brigas ela citou isso.

Quando a apresentadora perguntou com quem Larissa não gostaria de ter contato após o programa, a educadora não pensou duas vezes e revelou que seria Key Alves. As duas tiveram grandes desentendimentos durante a Casa do Reencontro, após Larissa ver as cenas onde Key a xingava para os meninos e o ex-affair, Gustavo Agroboy.

Ela finalizou a participação no Café com o Eliminado dizendo que agora deseja trabalhar com a internet, afinal, adora se comunicar, falar de moda e estilo de vida.