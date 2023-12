‘Altas Horas’ homenageia Daniel e inclui Jéssica, filha de João Paulo

No programa Altas Horas deste sábado, 23, Serginho Groisman recebe Daniel em uma homenagem aos seus 40 anos de carreira. Participam também Lara, filha de Daniel, e a cantora Jéssica, filha do seu antigo parceiro de dupla, João Paulo, que morreu em 1997.

Lara e Jéssica já tinham cantado juntas no Teleton do SBT.

Os outros convidados do programa especial de Natal são Luiza Possi, Seu Jorge, Eriberto Leão, e as duplas Rick & Renner, e João Bosco & Vinícius.

Daniel fala sobre o The Voice, reality do qual é jurado, e a sua presença na novela Paraíso, além de comentar e apresentar sucessos como Fricote, Estou Apaixonado, Adoro Amar Você e Eu me Amarrei.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 23 de dezembro, vai ao ar após Terra e Paixão, na Globo, às 22h25.