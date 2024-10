Cultura ‘Altas Horas’ faz aniversário e homenageia Chitãozinho e Xororó com cantoras

O Altas Horas de hoje, sábado, 14, faz uma comemoração aos 24 anos de programa com uma homenagem a Chitãozinho e Xororó, dois dos artistas que mais participaram da atração desde a estreia – quase 30 vezes.

Entre as convidadas, diversas cantoras que cantam sucessos como Alô, No Rancho Fundo, Página de Amigos, Se Deus Me Ouvisse, Coração Sertanejo e Evidências, além das músicas inéditas A Gente Grita e Romance de Filme. São elas: Luísa Sonza, Simone, Agnes Nunes, Elba Ramalho, Lauana Prado e Simone Mendes.

Serginho Groisman aproveita o aniversário do Altas Horas para agradecer a produção da atração: “A gente não faz nada sozinho, essa equipe trabalha muito, muito mesmo, para colocar cada programa no ar”.