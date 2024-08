'Altas Horas' deste sábado recebe filha de Raul Seixas, Lobão e mais - O Liberal

O Altas Horas deste sábado, 24, receberá alguns dos ídolos do rock nacional. Entre os convidados estão Lobão, Paulo Miklos e Vivi Seixas, DJ e filha de Raul Seixas. No palco, a DJ relembra a relação com o pai e canta um sucesso do eterno “Maluco Beleza”, Cowboy Fora da Lei.

Já Paulo Miklos contará as influências que moldaram a criação dos Titãs. Karina Buhr, fã confessa da banda, também marca presença no programa. “Meu primeiro disco de rock foi Cabeça Dinossauro, do Titãs”, conta ela. O programa também traz Leoni, que tem no currículo colaborações com Cazuza e traz histórias dos bastidores ao lado do cantor e compositor.

Paulo Ricardo, vocalista do RPM, também marca presença, interpretando um dos maiores sucessos da banda, Alvorada Voraz.

Supla e Leo Jaime completam o elenco de convidados.

Todos os artistas convidados são acompanhados pela Orquestra Sinfônica Heliópolis, primeira orquestra sinfônica do mundo formada em uma favela, trazendo uma mistura única entre o rock e a música clássica.

O Altas Horas será exibido neste sábado, 24, após o Estrela da Casa.