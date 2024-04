Altas Horas de hoje terá músicos interpretando canções de outros artistas

O Altas Horas deste sábado (6) traz uma série de músicos homenageando outros cantores. Trata-se do especial “Músicas Que Amo Ouvir. Músicas Que Amo Cantar”, em que o apresentador Serginho Groisman recebe Cleo, Felipe Araújo, Karin Hils, Mariana Nolasco, Maurício Manieri, Paulo Miklos, Paulo Ricardo, Pocah, Silvero Pereira e Xande de Pilares acompanhado de sua banda.

Os artistas que serão homenageados no Altas Horas de hoje: Xande vai cantar músicas do Caetano Veloso;

Cleo canta Cássia Eller; Felipe Araújo canta Turma do Pagode; Karin Hill canta Só Pra Contrariar; Paulo Ricardo canta Cazuza; Silvero Pereira canta Pabllo Vittar

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas vai ao ar às 23h10, após o BBB 24. A previsão de encerramento é à 1h.