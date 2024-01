‘Altas Horas’ de hoje homenageia Anos 1980 com Leo Jaime, Ritchie e Tetê Espíndola

O Altas Horas deste sábado, 13, fará uma homenagem à música dos anos 1980, trazendo convidados como Kiko Zambianchi, Leo Jaime, Marina Lima, Afonso Nigro, Biafra, Claudio Zoli, Gilliard, Ritchie, Tetê Espíndola, Thedy Corrêa e Zé Henrique.

Entre as canções com letras marcantes da década, serão apresentadas Menina Veneno, Noite do Prazer, Escrito nas Estrelas, A Fórmula do Amor, Uma Noite e Meia e Manequim.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman.

O Altas Horas deste sábado vai ao ar após o programa BBB 24, na Globo.