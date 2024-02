Alok mostra novo integrante da família: ‘Agora somos 6’, diz

A família de Alok cresceu. Nesta segunda-feira, 26, o DJ compartilhou em suas redes sociais um vídeo apresentando o novo integrante da família, um cachorro robô, e escreveu: “Agora somos 6. Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?”

Nas imagens, o cachorro robô aparece interagindo com a mulher de Alok. Romana Novais, os filhos Ravi e Raika, além do (outro) pet da família, o Apollo, um cachorro da raça Samoieda.

O cachorro robô também mostra que é capaz de reproduzir alguns “truques”. Nas imagens, é possível ele fazer o formato de coração com as “patas dianteiras”, correr atrás de objetos, saltar e mais. O novo integrante da família ainda aparece passeando com Alok e Apollo, sendo guiado por uma coleira.