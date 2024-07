Alok agita a edição belga do festival Tomorrowland e grava videoclipe

O DJ Alok se apresentou no sábado, 20, para uma multidão que esgotou os ingressos da edição belga do festival Tomorrowland.

No palco principal, o brasileiro deu início ao show de aproximadamente uma hora de duração com um setlist que passou por sucessos como Deep Down e Car Keys, além da recém-lançada Summers Back, que batiza a turnê europeia do artista.

A performance, que foi transmitida em alta definição no site oficial do festival, teve entre os pontos altos a gravação de um videoclipe ao vivo com direito a cenas de bastidores, com previsão de lançamento para o dia 26.

Alok também vai se apresentar na versão brasileira do Tomorrowland, que ocorre em São Paulo no mês de outubro.