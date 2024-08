Alli Willow se inspira na própria vivência para compor a freira Emily de ‘O Jogo que Mudou a História’

A preparação para um papel pode revelar uma vivência tão intensa pessoalmente quanto profissionalmente. Alli Willow viveu isso enquanto começava a mergulhar no universo de “O Jogo que Mudou a História”, série disponível no Globoplay, na qual interpreta a afetuosa Irmã Emily. Inspirada em fatos reais, a história retrata o surgimento das facções do narcotráfico no Rio de Janeiro nos anos 70 e a trajetória dos seus personagens.

“Fala da cidade onde eu moro há 10 anos de uma forma que eu enxergo como revolucionária, com acesso a uma fonte enorme de informações e contatos. Para mim, é uma experiência humana, muito antes de ser uma experiência artística”, defende a atriz, que é franco-americana e tem 34 anos.

Em “O Jogo que Mudou a História”, Emily é americana e tem pais que trabalham em ONGs, viajando por diversos países. Ainda jovem, porém, ela entra para a igreja e se torna freira. “Na minha perspectiva, essa decisão veio muito mais para ter acesso aos lugares que mais precisam de ajuda do que só por um movimento de fé”, avalia a intérprete.

No Brasil, a religiosa faz parte da pastoral penal do presídio de Ilha Grande. “Quando a série começa, ela já trabalha lá há uns oito anos. No presídio, se torna próxima de Hélio, do Mestre e de Belmiro. Ela insiste em tentar melhorar as condições desumanas e acabar com as práticas de torturas”, conta Alli, referindo-se aos personagens de Otavio Muller, Bukassa Kabengele e Jailson Silva.

Para Alli Willow, a fase de preparação foi inesquecível e também muito bem acompanhada. O elenco foi conduzido por Fátima Domingues e Isadora Ferrite nesse processo, mas a atriz também teve o suporte de Gonzaga Pedrosa. Além disso, pesquisou bastante e buscou inspiração e referências em outras obras. “Li ‘Memórias do Cárcere’, de Graciliano Ramos, e ‘Estação Carandiru’, de Drauzio Varella”, entrega Alli, cujo nome completo é, na verdade, Allison Charlotte Willow Burkel Meutemedian.

Um ponto que precisou ser trabalhado com atenção em “O Jogo que Mudou a História” foi o sotaque de Emily. “Me inspirei em Dona Cremilda, uma antiga freira, e na Irmã Dorothy, que foi homenageada com a Emily”, conta Alli, que também fez um trabalho de pesquisa em contato com mulheres e outras pessoas que já passaram por experiências como as de sua personagem. “Tive conversas e vivências com freiras carcerárias, com antigos diretores de presídios, enfim, com muitos seres humanos”, explica.

O presídio de Ilha Grande, retratado em “O Jogo que Mudou a História”, foi demolido em 1994, restando apenas a fachada. Com isso, cenas do interior da prisão tiveram de ser feitas no presídio Frei Caneca, no Centro do Rio, e em Bangu I, na Zona Oeste carioca. Já a estrutura externa que é vista em algumas cenas da série foi reconstruída virtualmente em 3D. Mas Alli conheceu as dependências do presídio Frei Caneca antes mesmo de começar a gravar lá.

“Na preparação, a gente foi visitar uma parte feminina desativada. Todas as paredes estavam inteiramente rabiscadas. Foi muito impactante. Entrar em contato com esses espaços, por mais que tenha sobrado apenas as paredes, deixa o corpo afetado”, lembra.

Depois, quando voltou ali para rodas suas cenas, teve a sensação de que a escolha da equipe foi perfeita. “Um cenário como esse deixa as realidades meio atravessadas. Não precisa atuar muito quando você está em um ambiente que carrega essa história”, avalia Alli, que também está no elenco de “Americana” e “Espécie Invasora”, séries ainda sem data para estrear no Disney+ e no Globoplay, respectivamente.

“O Jogo que Mudou a História” – Globoplay.