Cultura ‘All Winners’: ‘RuPaul’s Drag Race’ anuncia temporada apenas com vencedoras

Shantay, You Stay! Os rumores estavam certos, o megassucesso RuPauls Drag Race vai ganhar uma temporada All Stars apenas com drag queens que venceram competições passadas.

Uma novidade confirmada é que desta vez o prêmio para a vencedora será maior: a queen campeã leva para casa um cheque de 200 mil dólares. A temporada tem previsão de estreia para 20 de maio no streaming Paramount+.

A sétima temporada, que vem sendo chamado de All Winners, terá nomes que se consagraram na cena drag internacional, através do programa, como Jinkx Monsoon, Raja e Shea Couleé. Confira o elenco completo:

Jinkx Monsoon (Season 5)

Jaida Essence Hall (Season 12)

Monét X Change (All Stars 4)

Raja (Season 3)

Shea Couleé (All Stars 5)

Trinity The Tuck (All Stars 4)

The Vivienne (UK Season 1)

Yvie Oddly (Season 11)