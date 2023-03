Alison Wonderland toca ‘Baile de Favela’ em meio a set frenético no Lollapalooza

A DJ australiana Alison Wonderland fez seu show com batidas rápidas e repetitivas – do tipo que dá dor de cabeça em quem não está acostumado – para empolgar o público no palco Perrys By Johnnie Walker Blonde do Lollapalooza Brasil 2023 na noite deste domingo, 26.

Além de músicas como Fuck U Love U, e seu remix de New Rules (Dua Lipa), apostou também em uma versão de Baile de Favela (MC João), cantada em coro por parte do público.

Assim como outros artistas ao longo do dia, em determinado momento, tocou um trecho de música de Drake (Rich Flex).

Alison deu risada com a reação dos espectadores, que xingaram o rapper que cancelou seu show no festival de última hora mais cedo neste domingo.

A apresentação no Lollapalooza Brasil foi uma das primeiras da DJ após ter revelado estar grávida há pouco mais de uma semana.