Alinne Prado e Eri Johnson falam sobre expectativa de novo matinal da RedeTV!

Na próxima segunda-feira, 2 de maio, estreia o novo matinal da RedeTV!. Bom Dia Você chega na grade da emissora e será comandado por Alinne Prado e Eri Johnson. Em entrevista ao Estadão, os apresentadores falaram sobre o programa e expectativa em comandar uma nova atração.

“O convite veio por conta do meu trabalho que foi crescendo dentro da RedeTV!, pois eles enxergaram a minha versatilidade e gostaram da minha entrega nos projetos da casa”, diz Alinne Prado sobre como surgiu o convite para comandar o matinal.

Já Eri Johnson revela que o convite que recebeu foi irrecusável, porque ele nunca pensou em fazer algo para o público da manhã: “Era um público que sempre me prestigiou através das novelas, dos personagens. Então eu falei: ‘Eu já topo'”.

O Bom Dia Você promete misturar informações do dia a dia com entretenimento, e Alinne revela que não vê a hora de fazer essa “bagunça” ao lado de Eri.

“Estou me sentindo igual criança no primeiro dia de aula na escola nova! risos O Bom Dia Você é um programa leve, alto astral e que reflete bem a forma de ser do brasileiro: cheio de fé, entusiasmo, amor e gratidão. Quero muito que o Brasil se sinta acolhido por nós e receba a vibração positiva do programa”, fala.

Já sobre essa nova fase em sua carreira, a apresentadora não esconde a felicidade em ter algo que foi pensado para ela. “Agora será a vez de ter um projeto personalizado, pensado em mim e no Eri. Isso é de muito prestígio. O maior desafio será acordar mais cedo risos. Mas, por outro lado, traz a vantagem de aproveitar melhor o dia. Será ótimo”, conta.

Já Eri Johnson, conhecido por seus papéis nas novelas da Globo, revela que está muito empolgado em apresentar um programa: “A expectativa é a melhor possível. Sempre tive muita vontade de conduzir um programa com a minha cara e personalidade, exatamente como o Bom Dia Você, um programa de variedades em que posso falar sobre todos os assuntos com o meu olhar. Vai ser maravilhoso”.

Alinne Prado já vê um diferencial em seu programa com Eri Johnson. “Eu e o Eri viemos do subúrbio do Rio de Janeiro. Temos palavras de fé e esperança. Vamos ter o diferencial do acolhimento, do povo se sentir representado na televisão por duas pessoas que também vieram dele, do povo. Nos últimos tempos as televisões estão muito conteudistas e pouco acolhedoras, eu acredito que vamos ter esse diferencial do acolhimento”, diz.

Eri Johnson versão apresentador

Longe das novelas, Eri Johnson não esconde a alegria em apresentar o Bom Dia Você e mostra-se grato por todas as oportunidades que surgiram ao longo de sua carreira: “Tenho gratidão por todas as oportunidades que tive ao longo da minha carreira, aprendi muita coisa”.

O apresentador fala sobre a liberdade que tem na RedeTV! e que fica feliz em poder falar sobre tudo, levando seu “ponto de vista e opinião”.

“Acho que durante a minha carreira inteira eu fui para os programas ao vivo, gravados, sempre levando um pouco do meu conhecimento. Agora isso acontecerá todos os dias no programa. Me sinto muito privilegiado nesse momento, porque era muito o que eu queria. Eu não peço nada a Deus, Ele vai mandando. Eu só peço a Deus para que eu esteja preparado e me sinto preparado para o Bom Dia Você”, conclui.

Os quadros do ‘Bom Dia Você’

Além de muita informação, o Bom Dia Você também terá quadros sobre entretenimento, esporte, culinária e lazer. “Nós vamos mostrar tudo o que o público, principalmente o das manhãs, gosta. Mas de uma maneira diferente, com o meu jeito e o da Alinne, com humor e irreverência”, diz Eri Johnson.

O apresentador garante que “alto astral” não vai faltar nos programas diários. “Teremos o prazer e privilégio de contar com grandes amigos e amigas que fiz ao longo da minha carreira, dos mais variados segmentos, do esporte, da música, do teatro, das novelas, dos cinemas. Será um grande diferencial, não será simplesmente uma entrevista, será um encontro e bate-papo entre amigos”, fala.a estreia do matinal, Eri Johnson trará um bate-papo exclusivo com o cantor Gusttavo Lima. Invadindo os bastidores do show Buteco do Gusttavo Lima, ele vai mostrar os camarins e camarotes do evento, além de conversar com o sertanejo.

“É uma responsabilidade gigantesca me apresentar para o público aqui presente, mas o sentimento é de gratidão a Deus, aos amigos e a todo mundo que faz parte da minha história”, declara o cantor.

O Bom Dia Você estreia nesta segunda, 2, a partir das 10h na RedeTV!.