Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, assume bissexualidade

19 out 2021 às 13:06 • Última atualização 19 out 2021 às 13:44

Aline Wirley falou pela primeira vez sobre ser bissexual. Na última semana, a ex-integrante do Rouge participou do Quinta Pod, programa de entrevista no canal do YouTube de Kelly Key, onde revelou que teve um relacionamento com uma mulher antes de se casar com o ator Igor Rickli.

Quando questionada sobre “alguma história para contar que nunca disse em lugar algum”, Aline resolveu abrir o jogo sobre sua sexualidade. “Sou bissexual. Nunca falei isso para ninguém, você está sendo a primeira pessoa”.

Ela contou que, no passado, se apaixonou por uma mulher especial. “Me descobri. Um dia olhei para uma mulher e fiquei: ué?. Na verdade, foi um amor por aquela pessoa que brotou. Vivi uma história de amor muito linda com ela. Foi há muitos anos.”

A cantora comemorou a quebra dos preconceitos que permite falar abertamente sobre isso. “A gente está em um momento de desconstrução de vários paradigmas. Hoje, a gente pode ter esse tipo de conversa e isso é muito legal”, disse.

“É muito difícil ser o que a gente é dentro das caixinhas que a sociedade quer colocar a gente, então eu realmente espero que trocar uma ideia como essa faça (com) que outras pessoas também digam que legal, eu também sou essa pessoa. Que bom que ela está falando tão tranquilamente”, disse Aline Wirley.