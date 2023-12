Aline Wirley e Igor Rickli celebram guarda provisória de filhos adotivos

Aline Wirley e Igor Rickli celebraram a guarda provisória dos filhos adotivos na segunda-feira, 11. Pais de Antônio, de nove anos, eles disseram estar “catatônicos” com a notícia.

“Foi um desafio e tanto para nós 5, e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Mas, enfim, saímos hoje com a guarda dos nossos filhos, imbuídos de esperança e comprometidos em construir uma vida saudável para todos da nossa família”, revelou Igor em vídeo publicado com Aline no Instagram. Veja aqui.

O casal passou 17 dias em Manaus, no Amazonas, para buscar os filhos. “Nosso agradecimento especial a todos os envolvidos nesse processo que nos orientaram e nos instruíram com tanta delicadeza, excelência e humanidade”, completou o ator na legenda da publicação.

Aline também comentou nos Stories do Instagram sobre o processo de adoção. “É comprometimento, responsabilidade, compromisso. Estar disposto a enfrentar todos os desafios, sejam quais forem. Nada é previsível. Estamos lidando com vidas que já têm suas próprias histórias. Histórias essas cheias de dores e traumas. É preciso paciência, resiliência e entrega.”