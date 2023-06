Aline Midlej dá à luz Celeste, primeira filha com Rodrigo Cebrian

Nasceu no sábado, dia 24 de junho, a primeira filha da jornalista Aline Midlej com o diretor de TV Rodrigo Cebrian. O “pai babão” fez dois posts no Instagram comemorando a chegada de Celeste. “Diz se não é a recém-nascida mais perfeita do mundo? (ass. Pai babão)”, publicou Cebrian.

Aline, que é apresentadora da GloboNews e plantonista do Jornal Nacional, trabalhou até poucos dias atrás. Em 10 de junho, fez um tour pelo estúdio do JN no último plantão antes do parto. “Como é maravilhoso se permitir essa transição com a certeza de que a gente merece isso”, disse a jornalista.

Ela compartilhou curiosidades dos bastidores e mostrou como se cuidava na redação durante a gestação. E concluiu na expectativa do nascimento de Celeste. “No próximo plantão, quando eu voltar, vai ter uma menininha chamada Celeste me esperando em casa”, afirmou.

Ela deve ficar seis meses afastada da TV. Enquanto isso, o jornalista Nilson Klava a substitui no J10, da GloboNews, em Brasília.

O marido de Aline Midlej também fez outra publicação no Instagram, na qual aparece ao lado da esposa e da bebê, agradecendo pela energia positiva que o casal recebeu. Ele fez ainda referência ao dia de São João, data em que Celeste nasceu.