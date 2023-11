Alicia X é a oitava eliminada do reality ‘A Fazenda 2023’

Alicia X foi a oitava eliminada de A Fazenda 2023. O resultado da roça desta semana foi revelado na noite desta quinta-feira, 23. A ex-peoa teve apenas 4,62% dos votos para permanência no reality show da Record TV. Alicia disputava a roça com André Gonçalves e Shayan, após ter sido colocada na disputa por Lily Nobre ao abrir o Poder Laranja e ter de escolher entre os três participantes que ainda não havia competido pela permanência na berlinda, substituindo Henrique nos bancos da Roça.

Em sua despedida do programa, Alicia mencionou que continuará torcendo para que Kally vença o programa. “Queria que eles soubessem que amo eles demais, todos do paiol”, e afirmou estar feliz por chegar tão longe no reality. Antes do resultado, a aposta dos outros participantes era de que André seria o eliminado da noite, mas o peão foi o segundo a retornar para a Sede.

O programa já se encaminha para sua reta final – na quarta-feira, 22, a apresentadora Adriane Galisteu mencionou que o reality já vem trilhando seu caminho para o fim. Até o momento já foram oito eliminações, uma expulsão e uma desistência nessa edição.

Como foi a formação da Roça

Jaquelline Grohalski indicou Cézar Black como o primeiro a ocupar os bancos da berlinda sob a justificativa de que o peão teria um comportamento de jogo que ela considera “desrespeitosa”. A fazendeira ainda acrescentou que Black teria mudado o comportamento assim que ela “colocou o chapéu” após a prova no dia anterior até a incluindo em conversas.

Em seguida, o mais votado com sete indicações foi o empresário Shayan, que ocupou o segundo banco da Roça e puxou André Gonçalves para lhe acompanhar.

No Resta Um, quem sobrou foi Radamés. Como último indicado, o peão vetou André da Prova do Fazendeiro que ocorreu na quarta-feira, 22. Mas Radamés não se manteve muito tempo na Roça e logo foi substituído.

Com o poder Branco, Lily teve de retirar o último indicado e escolher entre os peões que ainda não haviam ido para votação do público: Alicia X, Yuri Meirelles e WL. A influenciadora escolheu Alicia, que ocupou o quarto banco da Roça.

Na Prova do Fazendeiro, o vencedor da semana foi o Cézar Black que garantiu a saída da berlinda, finalizada entre Alicia, André e Shayan e também conseguiu a imunidade para a próxima semana de jogo.