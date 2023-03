Alicia Keys anuncia shows no Brasil em maio

Alicia Keys anunciou nesta terça-feira, 21, que irá desembarcar no Brasil com sua turnê mundial Alicia + Keys World Tour. As apresentações no País darão início à etapa latino-americana do projeto, com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Por enquanto, serão apenas duas datas no Brasil: 3 de maio na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e 5 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Na capital carioca, os ingressos custarão a partir de R$ 225, enquanto na capital paulista as opções de setores serão a partir de R$ 275.

A pré-venda para ambas as apresentações serão abertas nesta terça-feira, 22, a partir do meio-dia, exclusiva para clientes BRBCard no site da Eventim e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). A venda geral inicia no dia seguinte, quarta-feira, 23, no mesmo horário.

Após o Brasil, a artista passará pela Argentina, Chile e Colômbia, antes de concluir com três noites no México em Monterrey, Cidade do México e Guadalajara, nos dias 14, 17 e 19 de maio.

Serviço – Alicia + Keys World Tour

RIO DE JANEIRO

Data: 3 de maio de 2023 (quarta-feira)

Abertura dos Portões: 17h

Horário Alicia Keys: 21h

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: a partir de R$ 225 (ver tabela completa)

Classificação etária: desacompanhado a partir de 16 anos.

Menores entre 6 e 15 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal.*

*Classificação sujeita à alteração Judicial

SÃO PAULO

Data: 5 de maio de 2023 (sexta-feira)

Abertura dos Portões: 17h

Horário Alicia Keys: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$275 (ver tabela completa)

Classificação etária: desacompanhado a partir de 16 anos.

Menores entre 6 e 15 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal.*

*Classificação sujeita à alteração Judicial