Alice, a bebê das palavras difíceis, arranca elogios durante estreia no Domingão com Huck

Alice Secco, a bebê que viralizou nas redes sociais ao repetir palavras difíceis, encantou com a sua fofura na estreia do quadro Pequenos Gênios, neste domingo, 9, durante o programa Domingão com o Huck da TV Globo. A pequena será a apresentadora da nova atração, que conta com a participação de crianças superdotadas de todo o Brasil.

“Que fofurice é essa gente, pelo amor de Deus?”, disse o apresentador Luciano Huck ao se dirigir à plateia após Alice, de apenas 4 anos, apresentar os integrantes das equipes. “Eu não vou aguentar a Alice apresentando todos os times”, ressaltou.

Prodígio

Em 2021, a pequena conquistou a internet ao se empolgar quando falava palavras difíceis. Os vídeos, gravados pela mãe, mostravam a bebê de 2 anos repetindo palavras grandes e complexas. O sucesso foi tão grande que Alice protagonizou uma comercial ao lado da atriz Fernanda Montenegro.

Na internet, os usuários se derreteram com o talento e desenvoltura de Alice. E não faltaram elogios para a estreia da pequena na televisão.