Alexandre Pires lança música com participação de Ferrugem

O cantor Alexandre Pires lançou o single Só Pra Ela, que é o terceiro do álbum/DVD Na Balsa. A canção já está disponível nas plataformas digitais. A música conta com a participação de Ferrugem. Além dele, outros artistas participam de outras faixas.

A música é um pagode poético e todo o material foi gravado no Rio de Janeiro durante a pandemia, contando com a participação de Maiara & Maraisa, Dilsinho, Tiee, Menos É Mais, além de Jorge, da dupla com Mateus.

Celebrando 33 anos de estrada, 21 álbuns gravados (incluindo os com o SPC) e mais de 20 milhões de discos vendidos, “Na Balsa” é o primeiro trabalho de inéditas de Alexandre Pires desde 2015.

“Na Balsa” tem oito novas composições, com samba e sertanejo. As novas músicas estão sendo lançadas gradualmente. Além das faixas já disponibilizadas, ainda serão apresentados os feats com Maiara & Maraisa, Dilsinho, Menos É Mais e mais uma solo inédita de Alexandre.