Alexandre Correa se pronuncia sobre novas acusações de ameaça contra Ana Hickmann

Alexandre Correa se pronunciou sobre supostas acusações de ameaças contra Ana Hickmann. No dia 11 de novembro, a apresentadora denunciou o marido por violência doméstica e lesão corporal.

O empresário confessou agressão e se disse arrependido, porém, nesta quarta-feira, 22, ele negou rumores de que estaria ameaçando Ana com supostas provas comprometedoras. No seu perfil no Instagram, ele afirmou que não fala com a ex-companheira desde a briga.

“É mentira! Eu não tenho prova alguma contra Ana Hickmann. Ana Hickmann é uma mulher de imagem e conduta ilibada. Número dois: eu não estou fazendo ameaça alguma, mesmo porque eu não falo com Ana Hickmann desde o ocorrido, no sábado retrasado”, disse Alexandre nos stories.

“Peço cuidado com o que está sendo publicando, está passando do ponto, passando dos limites, já não é nem mais questão de criatividade, isso é muito sério o que vocês estão fazendo e isso prejudica a Ana, a mim, a família e os negócios”, reiterou.

Até o momento, esses vídeos são os únicos registros no perfil do empresário, que apagou todas as fotos e deixou de seguir Ana.

Entenda o caso

Em boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann no último sábado, 11, ela denuncia o marido por violência doméstica e lesão corporal. Em nota divulgada no domingo, 12, ela afirmou ter tido um “desentendimento” com o parceiro. Em outra nota, Correa havia negado a agressão (clique aqui para ler a íntegra).

À Polícia Civil, a apresentadora contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra o braço dela e ameaçado dar-lhe uma cabeçada. Após ser atendida no Hospital São Camilo e constatada uma contusão no cotovelo esquerdo, a apresentadora precisou usar uma tipoia.

O caso é investigado pela Delegacia de Itu, onde o casal mora.

Confira o pronunciamento de Alexandre um dia após a denúncia de agressão, na íntegra:

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências.

Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno.

Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza.

Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório.”