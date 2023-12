Alexandre Correa reencontra filho 30 dias após denúncia de Ana Hickmann

O empresário Alexandre Correa, acusado de violência doméstica e lesão corporal pela apresentadora Ana Hickmann, publicou registros mostrando que reencontrou o filho, Alezinho, de 9 anos, 30 dias após Ana ter registrado um boletim de ocorrência contra ele. Alexandre fez duas publicações ao lado do menino nesta segunda-feira, 11.

Anteriormente, a defesa do empresário havia confirmado, ao Estadão, que ele abriu mão da guarda compartilhada para visitar o filho uma vez por semana e a cada 15 dias aos finais de semana. À época, a reportagem tentou contato com a assessoria da apresentadora para confirmar a informação, mas não obteve retorno.

Alexandre também havia divulgado que tentava uma autorização judicial para rever o menino. Segundo o advogado do empresário, ele teria entrado com o processo de alienação parental para conseguir a guarda compartilhada. A assessoria de Ana também não comentou a afirmação da defesa de Alexandre.

O Estadão entrou em contato novamente com o advogado do empresário para questionar como o reencontro com o menino teria sido acertado, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Em nota, a equipe da apresentadora disse que todos os processos que envolvem o caso tramitam em segredo de justiça. “Importante mencionar que a apresentadora e empresária confia plenamente na Justiça para condução do caso”, descreve um trecho. Leia o comunicado completo:

“Todos os processos estão tramitando sob segredo de justiça. Ana Hickmann já prestou todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes e continua dedicada a solucionar as questões pendentes de maneira legal. Importante mencionar que a apresentadora e empresária confia plenamente na justiça para condução do caso.”

Em uma das publicações feitas no Instagram, Alexandre descreveu que o encontro durou 3h. Segundo ele, os dois almoçaram na casa da avó do menino, mediram a altura de Alezinho, ouviram música e foram cortar o cabelo.

“E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais, Ale”, escreveu o empresário. “A melhor parte foi quando disse, firme e seguro: eu sou o homem da casa agora, pai. Amo você até o infinito”, completou.

Entenda o caso

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com “ambos aumentando o tom de voz”. A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

“O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima”, diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

“A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las”, encerra o documento.

O que diz Alexandre Correa?

Alexandre Correa confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no dia 26.

Após a repercussão da entrevista, o empresário afirmou que ela está cometendo “uma verdadeira injustiça” ao falar sobre o caso, segundo a Quem. Veja o pronunciamento compartilhado por ele à época em que a apresentadora registrou o boletim de ocorrência:

“De fato, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem ter qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório”.