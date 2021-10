18 out 2021 às 11:55 • Última atualização 18 out 2021 às 14:04

Cultura Alex Escobar substituirá Tadeu Schmidt no quadro ‘Gols do Fantástico’

A Globo anunciou no domingo, 17, que Alex Escobar será o novo apresentador do quadro Gols do Fantástico. O jornalista vai assumir a atração esportiva do programa televisivo a partir do dia 21 de novembro.

O comunicador assume o lugar junto aos cavalinhos para substituir Tadeu Schmidt, que estará no comando do Big Brother Brasil no ano que vem.

“É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do ‘Fantástico’ que quero aproveitar”, iniciou Alex. “Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme”, explicou.

“O Escobar é um companheiro querido que eu admiro muito. Além de competente, tem carisma e simpatia enormes, além de ser um cara nota 10, corretíssimo. Nossas vidas estão entrelaçadas”, afirma Tadeu.

Além de Alex, a jornalista Maju Coutinho irá substituir Schmidt na apresentação do Fantástico, ao lado de Poliana Abritta.