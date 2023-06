Cultura ‘Além do Guarda-Roupa’: nova série brasileira traz astros de k-pop e Ana Botafogo no elenco

Uma jovem brasileira descobre que seu armário conecta seu quarto ao apartamento de um grupo de k-pop. Essa é a história da primeira série brasileira da HBO Max inspirada em dramas coreanos, que conta com astros do gênero musical no elenco, além de nomes como Ana Botafogo, Júlia Rabello e mais.

Além do Guarda Roupa estreia no streaming no dia 20 de julho. A produção mostra, ao longo de 10 episódios, Carol, de 17 anos. A personagem vivida por Sharon Cho é filha de uma bailarina brasileira e um sul-coreano, que vive uma relação conflituosa com sua ascendência.

Carol nega conhecer melhor qualquer tema que remeta à cultura sul-coreana, mas sua vida muda após a descoberta do portal mágico que é seu guarda-roupa. Ela tem acesso ao grupo de k-pop ACT, os cantores são representados pelos astros Kim Woojin, Jinkwon, Lee Minwook e Yoon Jae Chan.

Outros nomes são Sabrina Nonata, Lucas Deluti e Luiza Parente e possui direção geral de Marcelo Trotta. Confira o teaser que foi divulgado nesta terça-feira, 13.