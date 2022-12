Além de ‘Star Wars’: conheça outros filmes e séries criados pela Lucasfilm

Quando você escuta falar na Lucasfilm, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Certamente, as trilogias Star Wars e, mais recentemente, as séries do mesmo universo criado por George Lucas e que estão disponíveis no Disney+.

No entanto, a Lucasfilm também é responsável por trazer às telas (tanto a de cinema quanto a do celular, computador ou a TV de casa) outros sucessos. Um deles é a franquia do caçador de tesouros mais famoso da sétima arte: Indiana Jones, incluindo o quinto filme, que será lançado em 2023. Isso, por sinal, explica porque foi o lançamento foi apresentado no painel da Lucasfilm durante a CCXP. A sequência estrelada por Harrison Ford nasceu em 1981 e teve seu último lançamento em 2008.

Fundada pelo visionário cineasta George Lucas há mais de 50 anos, em 1971, a Lucasfilm se estabeleceu como um estúdio de grande sucesso na indústria cinematográfica. Foi adquirida pela Disney em 2012 e, desde então, tem lançamentos frequentes nos cinemas e no streaming. Entre as suas principais produções, claro, está a franquia Star Wars, que se destaca com vários filmes e séries e se tornou um marco para a cultura pop mundial, fazendo uma legião de fãs ao longo de décadas.

Mais magia

Outro destaque foi o filme Willow – Na Terra da Magia, lançado em 1988. Dirigido por Ron Howard, o longa conta a história de uma criança que, segundo uma profecia, deverá destruir a malvada feiticeira Bavmorda e acabar com seu reinado de terror. A não ser que a bruxa possa destruí-la primeiro. Willow (Warwick Davis) tem a missão de proteger esta criança, impedindo o pior.

O filme ganhou uma sequência em série, que já está no quarto episódio. Produzida pela Lucasfilm e pela Imagine Entertainment, é uma produção épica de aventura e fantasia, que conta com uma sensibilidade moderna ambientada em uma terra encantada. Nesta continuação, em um mundo onde duendes, feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas vivem, a história continua quando um improvável grupo de heróis parte em uma busca perigosa para lugares muito além de seu lar, onde devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.

Assim como as produções protagonizadas por Willow e as do universo Star Wars, a produtora de George Lucas possui outros filmes e séries de fantasia e ficção cientifica, com destaque para Labirinto – A Magia do Tempo (1986), com David Bowie, que conta a história de Sarah, uma adolescente que precisa cuidar de seu irmão mais novo, mas sonha em se livrar da criança, até que o Rei dos Duendes atende seu pedido.

Outro filme foi Howard, o Super-Herói (1986), disponível para aluguel na Amazon Prime Video, que trata-se de uma adaptação do personagem da Marvel, herói às avessas, o pato alienígena irônico e rabugento Howard, que chega à Terra por meio de um estranho experimento científico.

Há também o filme Magia Estranha (2015), disponível no Disney+, que acompanha gnomos, elfos, fadas e diabinhos em meio a uma batalha pela posse de uma poderosa poção.

Passeando por outros gêneros

Também fazem parte do portfólio da Lucasfilm produções de comédia, como Loucuras de Verão (1973), que tem Ron Howard e Harrison Ford no elenco, disponível para aluguel na Amazon Prime Vídeo. No filme, quatro adolescentes passeiam de carro e se divertem nas ruas de uma pequena cidade californiana ao som de rock ‘n’ roll, curtindo o momento final de inocência antes do chamado da vida adulta.

Outro é American Graffiti – E a Festa Acabou (1979), uma espécie de sequência de Loucuras de Verão, com Ron Howard revivendo seu papel. Desta vez, eles estão imersos nos Estados Unidos em uma época cheia de mudanças, entre hippies e a Guerra do Vietnã.

Tucker – Um Homem e Seu Sonho (1988) é outra comédia da produtora. Na história, Preston Tucker cria um carro excêntrico de três faróis e com outras inovações para a época do lançamento, que ele enxerga como o “carro do futuro”. Naturalmente, os grandes empresários não toleram a competição e, com a ajuda de vários políticos, “esmagam” o carro e o homem que o construiu.

A produtora também se arriscou no drama, lançando os longas Mishima: Uma Vida em Quatro Tempos (1985), biografia do autor japonês Yukio Mishima, que buscou alcançar uma harmonia impossível entre si, a arte e a sociedade.

Registro também o filme Assassinatos na Rádio WBN (1994), sobre uma série de mortes em um prédio de uma rádio, e Esquadrão Red Tails (2012), que conta a história de pilotos negros da força aérea americana que têm suas chances de serem chamados a um campo de batalha. Este último também está disponível no Disney+.