Além de Anitta: VMA 2022 anuncia apresentações de Blackpink, Lizzo e Måneskin

A MTV anunciou nesta segunda-feira, 15, os artistas que vão ser apresentar na noite de premiação do Video Music Awards 22, o VMA, que acontece no dia 28 de agosto e será transmitido ao vivo pelo canal pago. A cantora Anitta já tinha sido anunciada como uma das atrações da festa. Agora, o evento confirmou a presença de Blackpink, Lizzo, Jack Harlow e da banda italiana Måneskin.

Essa será a primeira vez o grupo de K-pop Blackpink vai se apresentar na premiação e deve cantar seu single Pink Venom, que é o primeiro do novo disco da girl band, Born Pink, que será lançado em 16 de setembro nas plataformas de áudio. Em 2020, o Blackpink fez história como o primeiro grupo feminino de K-pop a levar para casa um troféu Moon Person (Melhor música do verão) e tentará levar para casa um segundo este ano, na nova categoria Best Metaverse Performance. Lisa, integrante do grupo, também é a primeira estrela solo feminina do K-Pop a ser indicada.

Já Lizzo vai cantar a música 2 Be Loved (Am I Ready), que está em seu álbum mais recente, Special, lançado este ano. A cantora anunciou neste fim de semana que a música deve ganhar um clipe, ainda sem data de estreia. Lizzo, que já foi indicada 11 vezes, também concorre a quatro prêmios este ano, incluindo Artista do ano e Música do Ano.

Quem também vai se apresentar no palco do VMAs é o cantor Jack Harlow, que estreou na premiação no ano passado, ao lado de Lil Nas X, quando eles cantaram o hit Industry Baby. Desta vez, ele se prepara para sua primeira apresentação solo. Jack Harlow tem sete indicações, sendo duas delas as principais da noite, Clipe do ano e Artista do ano.

Outro anunciado é o grupo italiano Måneskin, que sobe ao palco da premiação americana após uma performance de destaque e vitória de Best Rock no EMA do ano passado. A Måneskin continua a liderar o ressurgimento global do rock e agora fará sua apresentação de estreia no VMA do single alternativo nº1 Supermodel. O grupo aclamado pela crítica também concorre a dois prêmios: Melhor artista revelação e Melhor Artista Alternativo. O grupo é o primeiro artista italiano a ser indicado em uma categoria principal.

Esses novos nomes se juntam a uma programação que já conta com Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco. Kane Brown será a atração principal do Toyota Stage. Além disso, a premiação vai contar com a apresentação de Nicki Minaj, que volta ao palco do VMAs pela primeira vez desde 2018. A artista vai receber a homenagem Video Vanguard Award.