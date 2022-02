‘Além da Ilusão’ agrada com aposta em amor proibido

Estreante como autora solo de novelas, Alessandra Poggi parece ter resolvido não se arriscar demais. A reta inicial de “Além da Ilusão”, novo folhetim da faixa das 18h da Globo, não apresentou grandes ousadias. Ao contrário: mirou no feijão-com-arroz do romance proibido de dois jovens, impedido pelo pai da mocinha, que acha que a filha escolheu um rapaz aquém do que ela merece.

Mas, diante de um momento de pandemia, em que as mortes por covid-19 voltam a se destacar nos telejornais, talvez seja exatamente disso que o horário precise para atrair a audiência.

“Além da Ilusão” tem aquele clima peculiar de novela das 18h, amarrado por uma saga romântica e texto mais leve – Foto: Divulgação

Na trama, Davi, vivido por Rafael Vitti, é um homem formado na França e de origem abastada, mas a família faliu e ele, decidido a viver do jeito que sempre sonhou, ganha a vida se apresentando como ilusionista nas ruas de Poços de Caldas, onde a primeira fase da trama se passa. Lá, ele se apaixona por Elisa, papel de Larissa Manoela, quando faz um bico como garçom na festa de aniversário de 18 anos dela e, com o atraso inesperado da banda, é chamado para entreter o público enquanto o grupo musical não chega.

Mas Matias, pai dela, personagem de Antônio Calloni, logo percebe o interesse da menina no mágico e bola um plano para tirá-lo do caminho da família. Tudo, porém, dá errado e Matias acaba matando a própria filha e criando provas contra o genro, que é preso injustamente pelo crime.

O mais ousado de “Além da Ilusão”, no entanto, parece ainda estar por vir. É que a mocinha, obviamente, não é Elisa. O papel de heroína romântica, na verdade, é de Isadora, que até agora foi interpretada por Sofia Budke e, na primeira fase, tem apenas 8 anos de idade. A partir do próximo dia 17, no entanto, caberá a Larissa Manoela dar vida à garota, mas já com 18 anos. Pelo que se viu até agora, Larissa tem carisma e técnica suficientes para conseguir estabelecer uma distância coerente entre as duas personagens. Ela, aliás, fez bonito contracenando com nomes de peso do elenco, como o próprio Calloni e Malu Galli, que dá vida a Violeta, mãe de Isadora e Elisa.

De maneira geral, “Além da Ilusão” tem aquele clima peculiar de novela das 18h, amarrado por uma saga romântica e texto mais leve. Por outro lado, assim como já aconteceu nas últimas tramas inéditas do horário, “Nos Tempos do Imperador” e “Éramos Seis”, os diálogos já indicam que haverá espaço para debater problemas daquela época – entre 1934 e 1944 – que perduram até hoje. Caso, por exemplo, do machismo e do racismo.

Mas, desde já, percebe-se que há mistérios ali. Como, por exemplo, o passado de Davi, que pode guardar revelações para surgirem no futuro, assim como quem será a filha tomada dos braços de Heloísa, interpretada por Paloma Duarte.

Quanto ao elenco, os primeiros capítulos de “Além da Ilusão” já deram pistas de quem deve se destacar. Malu Galli impressiona na pele da moderna e decidida Violeta, assim como Paloma Duarte, transparecendo toda a amargura que Heloísa carrega. Governanta da família de Isadora, Augusta também parece ser uma excelente oportunidade para Olivia Araujo ganhar bastante destaque. Até porque, quando Davi estiver se passando por Rafael na tecelagem de Violeta, será ela a única que reconhecerá o rapaz e, por acreditar na inocência dele e já desconfiar que foi Matias quem atirou em Elisa, ajudará o ilusionista a provar sua inocência.

Ou seja, tem muito pano para a manga e, com isso, há boas chances de “Além da Ilusão” melhorar sua audiência, depois de uma estreia pouco impactante nesse aspecto. O primeiro capítulo marcou apenas 18 pontos, um a menos que a antecessora, “Nos Tempos do Imperador”, que se despediu com apenas 16,9 pontos de média geral.