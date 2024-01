Alec Baldwin enfrenta novas acusações por acidente no set de ‘Rust’ nesta semana; entenda

De acordo com autoridades do Novo México, nesta quinta-feira, 1º, novas acusações contra Alec Baldwin em relação à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, em 2021, no set de Rust, serão apresentadas.

O ator já havia sido absolvido das acusações em abril do ano passado. Mas, no dia 19 de janeiro, o júri do Novo México reviveu o caso. Na ocasião, a arma com qual Baldwin estava ensaiando disparou, atingindo a diretora de fotografia, que morreu no local.

As novas acusações foram apresentadas ao grande júri de 12 pessoas no 1º Tribunal Distrital Judicial do Novo México, em Santa Fé e ao menos oito jurados tiveram de concordar que havia causa provável para indiciar o diretor. Na ocasião, os advogados de Baldwin emitiram um comunicado que dizia: “Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal”.

No Novo México, uma condenação por homicídio culposo pode levar a até 18 meses de prisão.

Desde o incidente, o ator diz que não foi responsável pela morte da diretora de fotografia. Alec Baldwin afirmou que a equipe de Rust lhe informou que a arma não estava carregada e que não deveria haver munição real no set de filmagens.

Apesar de afirmar que não puxou o gatilho na hora do disparo, um laudo pericial determinou que ele deveria necessariamente ter puxado o gatilho para que a arma disparasse. Essa informação contribuiu para que as novas acusações fossem feitas.

Hannah Guiterrez-Reed, encarregada do protocolo de segurança que forneceu a arma durante a gravação, também é acusada de homicídio culposo. David Halls, diretor assistente que entregou a arma a Baldwin, aceitou uma acusação de um crime menor em acordo com a promotoria.