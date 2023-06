Alanis Morissette anuncia show único em São Paulo; veja data e como comprar

Ela se apresenta no dia 14 de novembro no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista

A cantora Alanis Morissette anunciou Nesta sexta-feira, 16, a que fará uma apresentação única em São Paulo ainda em 2023. Ela se apresenta no dia 14 de novembro no Allianz Parque, na zona oeste da cidade.

Esta será a primeira vez da cantora sete vezes vencedora do Grammy no Brasil em 12 anos. Até o momento, o show será o único realizada em toda a América do Sul.

Os ingressos começam a ser vendidos em uma pré-venda exclusiva para clientes Santander na terça-feira, 20 de junho, a partir das 10h no site da Eventim e às 12h na bilheteria oficial, que será no Estádio do Pacaembu.

Para o público geral, os ingressos serão disponibilizados a partir do dia 22 de junho, nos mesmos canais e horários. Na bilheteria física, o cliente fica isento de taxa de serviço.

Os valores variam entre R$ 225 (cadeira superior meia entrada) e R$ 760 (pista premium inteira) – confira a tabela completa ao final da reportagem.

A turnê de Alanis Morissette celebra os 25 anos do álbum Jagged Little Pill (completados em 2020). O disco chegou a ser relançado pela artista e contém faixas como Ironic, You Oughta Know, Hand in My Pocket e You Learn.

Serviço – Alanis Morissette

Data: 14 de novembro de 2023 (terça-feira)

Horário abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Classificação etária: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR – R$ 225 meia entrada e R$ 450 inteira

PISTA – R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira

CADEIRA INFERIOR – R$ 320 meia entrada e R$ 640 inteira

PISTA PREMIUM – R$ 380 meia entrada e R$ 760 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Pré-venda: Santander

Dia 20/06: das 12h às 17h

Dia 21/06: das 10h às 17h

Venda geral:

Dia 22/06: das 12h às 17h

Local:

Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

Horário de funcionamento: a fila será encerrada às 17h. Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A fila poderá ser encerrada antes do horário previsto caso os ingressos se esgotem. Devido à grande procura para esse show, a disponibilidade de ingressos para alguns setores pode esgotar rapidamente.