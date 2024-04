Alane sobre sua eliminação do ‘BBB 24’: ‘Não gosto nem de olhar’

A última eliminada da temporada do Big Brother Brasil 24, Alane, participou do Café da Manhã com o Eliminado no programa Mais Você desta segunda-feira, 15, e compartilhou suas experiências dentro do reality show. A apresentadora Ana Maria Braga questionou Alane sobre sua reação ao sair da casa, além de suas teorias sobre o casal Matteus e Isabelle. A sister falou também de sua carreira como dançarina e de suas amizades dentro do BBB.

Ela comentou sobre sua reação ao ser eliminada, e disse que não gosta de relembrar do momento. “Não gosto nem de olhar”, confessou. Ela foi amparada por Tadeu em sua saída, e Ana Maria também mandou um recado: “Aquilo que você está sentindo é justo … você é muito querida”.

Durante a reta final do BBB, o casal Isabelle a Matteus foi motivo de discórdia e de teorias dentro da casa. Alane comentou que incentivou a aproximação dos dois, mas que teve “medo de o casal atrapalhar sua ida para a final”.

Ao ser perguntada sobre seu reencontro com a mãe, a eliminada justificou: “Ela me criou para ser uma mulher forte, e eu acabei criando essas expectativas minhas comigo. Eu queria dar todo o orgulho do mundo para ela”. Alane recebeu um recado especial da mãe durante o programa também, dizendo que se orgulha muito da trajetória da filha, e que torce muito por ela.

Dentro de uma dinâmica no Mais Você, Alane afirmou que não gostaria de manter amizade com Fernanda, que era sua rival dentro do jogo, “nós tivemos muitos embates. Ela falou coisas sobre mim e sobre o meu corpo, que me deixaram bastante magoada durante o jogo”. Ela falou que também não gostaria de conviver com Juninho e Yasmin, pois ambos tiveram embates com a eliminada.

A sister falou sobre sua carreira como dançarina, incluindo o concurso que venceu com Rainha das Rainhas, quando tinha 18 anos. Sua fantasia pesava 50 quilos, confessou. “É um concurso muito tradicional de Belém. Era meu sonho participar, porque minha mãe fazia a coreografia”, explicou.

“Fiz cinco anos de teatro em Belém, e me mudei para São Paulo para estudar teatro profissionalizante … seguir a minha carreira de atriz é meu maior sonho”, finalizou Alane.