Cultura Alan Severiano quebra copo durante apresentação do ‘SPTV’

O apresentador do SP1, Alan Severiano, quebrou um copo de vidro ao vivo durante a edição desta terça-feira, 11. Ele explicava sobre os cursos gratuitos das fábricas de cultura de São Bernardo do Campo e da capital paulista quando esbarrou no copo que estava em sua mesa, mas continuou apresentando o jornal.

“Caramba, quebrei o copo aqui ao vivo. Mas daqui a pouquinho a gente se ajeita”, disse Severiano, continuando a falar sobre a reportagem que apresentava.

Nos comentários das redes sociais, usuários brincaram com a situação. “Às vezes, quebrar copo é sinal de sorte”, disse um. “Um ótimo profissional, o copo quebrou e não atrapalhou sua apresentação do jornal”, reparou outra. Alan apresenta o telejornal SP1, transmitido pela Rede Globo, como titular desde a saída de César Tralli, em 2021.