Akira Toriyama, autor de ‘Dragon Ball’, morre aos 68 anos

O artista japonês de mangá Akira Toriyama, autor da série Dragon Ball, morreu de um derrame agudo, aos 68 anos de idade, anunciou o seu estúdio, o Bird Studio, nesta sexta-feira, 8, em um comunicado nas redes sociais.

Akira Toriyama morreu de um derrame agudo, aos 68 anos de idade – Foto: Reprodução

“Lamentamos muito informar que o criador de mangás Akira Toriyama faleceu em 1º de março devido a um hematoma subdural agudo”, disse o estúdio em seu perfil na rede social X. “Lamentamos muito que ele ainda tivesse vários trabalhos no meio de sua criação com grande entusiasmo. Além disso, ele tinha muito mais coisas a realizar”, acrescentou o comunicado.

O Bird Studio explicou que o funeral do autor já foi realizado entre seus familiares e entes queridos, e pediu ao público que não enviasse flores ou outras ofertas de condolências, “seguindo seus desejos de paz de espírito”.

Nascido em 5 de abril de 1955 na cidade de Nagoya, Toriyama ficou conhecido mundialmente por obras como Dragon Ball e Dr. Slump, além de ser responsável pelo design de personagens de títulos importantes na história dos videogames, como Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon, entre outros.

A série de mangá Dragon Ball, que começou em 1984, vendeu milhões de cópias em todo o mundo e foi adaptada para programas de TV, videogames e filmes de animação extremamente populares.

Mensagens de condolências e pesar de outros artistas e fãs encheram as redes sociais. Eiichiro Oda, criador do mangá de grande sucesso One Piece, disse que a presença de Toriyama era como uma “grande árvore” para os artistas mais jovens. (Com agências internacionais).