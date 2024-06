Aisha Moura retomou a pratica do skate para interpretar a dedicada Nicole de ‘Família É Tudo’

Aos 24 anos, Aisha Moura revisitou a adolescência durante seu processo de construção da dedicada Nicole, papel que interpreta em “Família É Tudo”. Na novela das 19h da Globo, a jovem é uma skatista que sonha com uma vaga na seleção brasileira, para se tornar campeã mundial no esporte. Só que a intimidade da atriz com o skate nunca foi tão intensa. “Aos 14 anos, eu tinha um longboard e dava voltas com duas amigas. Por muito tempo minha mãe insistiu para eu me desfazer dele, mas acho que no fundo sabia que seria útil algum momento”, conta ela, que chegou a dar umas voltinhas com o equipamento para treinar antes de se aventurar na preparação de elenco oferecida pela própria emissora para o folhetim.

Na verdade, a interação com seu antigo skate foi rápida. Afinal, não seria ele a melhor opção para esse momento. “A Nicole anda de skate street, que é bem diferente. Foram as aulas mesmo que me fizeram criar mais proximidade com o esporte”, admite ela, que parece estar se saindo muito bem nessa aventura. “Do início da preparação até hoje, só tive duas quedas bem básicas e nada perigosas, além de um machucado leve”, garante.

Filha de um alemão com uma brasileira, a arte está inserida na vida de Aisha há muitos anos. Ela nasceu na Alemanha, mas chegou ao Brasil ainda com 3 anos de idade. Ao longo da infância, fez aulas de dança, circo, canto e teatro. Mas foi justamente no palco, ao se apresentar pela primeira vez para um público, que entendeu que queria mesmo ser atriz. Hoje, já são oito anos de carreira, três novelas e algumas séries no currículo. “Fui criada nos palcos e coxias, por conta da minha mãe, que é dançarina, coreógrafa e diretora. Desde as aulinhas de teatro na escola, aquilo sempre me despertou interesse, curiosidade e alegria”, lembra Aisha, que integrou o elenco de “Amor de Mãe” e fez participação especial em “Vai na Fé”, ambas da Globo.

Além de “Família É Tudo”, Aisha também poderá ser vista na série “Espécie Invasora”, ainda sem data de estreia definida no Globoplay. A trama aborda temas ligados à fantasia, como vampiros. E é carregada de efeitos especiais. “Foi uma experiência muito intensa. Começamos as gravações com uma viagem de mais de um mês para Minas Gerais, com uma equipe e elenco enormes em cidades muito pequenas, com média de 5 mil habitantes”, diz a atriz, que gravou em locações como a Serra da Canastra.

Nome completo: Aisha Moura Jaenicke.

Aisha Moura Jaenicke. Nascimento: 11 de maio de 2000, em Hamburgo, na Alemanha.

11 de maio de 2000, em Hamburgo, na Alemanha. Atuação inesquecível: “Uma cena que gravei para a série ‘Todo Dia a Mesma Noite’, da Netflix, na correria e no desespero para sair da boate em chamas. Nunca vou esquecer do que senti no minuto em que ouvi ‘ação’ e escutei os gritos e os empurrões do elenco e da figuração”.

“Uma cena que gravei para a série ‘Todo Dia a Mesma Noite’, da Netflix, na correria e no desespero para sair da boate em chamas. Nunca vou esquecer do que senti no minuto em que ouvi ‘ação’ e escutei os gritos e os empurrões do elenco e da figuração”. Interpretação memorável: “No filme ‘Mulher Rei’, na cena em que a personagem Izogie, da atriz, Lashana Lynch, é assassinada, a reação da Thuso Mbedu interpretando Nawi é memorável”.

“No filme ‘Mulher Rei’, na cena em que a personagem Izogie, da atriz, Lashana Lynch, é assassinada, a reação da Thuso Mbedu interpretando Nawi é memorável”. Momento marcante na carreira: “Quando passei para ‘Família É Tudo’, percebi que emendaria o contrato de ‘Espécie Invasora’ com a novela. Finalizei um projeto já sabendo que estava em outro”.

“Quando passei para ‘Família É Tudo’, percebi que emendaria o contrato de ‘Espécie Invasora’ com a novela. Finalizei um projeto já sabendo que estava em outro”. O que falta na televisão: “Diversidade e coragem para contratar novos talentos, ainda não conhecidos pelo público”.

“Diversidade e coragem para contratar novos talentos, ainda não conhecidos pelo público”. O que sobra na televisão: “A busca por um padrão estético irreal e inalcançável”.

“A busca por um padrão estético irreal e inalcançável”. Com quem gostaria de contracenar: Taís Araújo, Viola Davis e Beyoncé.

Taís Araújo, Viola Davis e Beyoncé. Se não fosse atriz, seria : “Me dedicaria à área de Relações Internacionais, na qual sou formada”.

: “Me dedicaria à área de Relações Internacionais, na qual sou formada”. Ator: J oão Miguel e Daniel Kaluuya.

oão Miguel e Daniel Kaluuya. Atriz: Lupita Nyong’o.

Novela: “Caminho das Índias”, escrita por Gloria Perez e exibida originalmente pela Globo em 2009. “Foi a primeira novela a que assisti inteira”.

“Caminho das Índias”, escrita por Gloria Perez e exibida originalmente pela Globo em 2009. “Foi a primeira novela a que assisti inteira”. Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”.

Carminha, papel de Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”. Personagem mais difícil de compor: Nicole.

Nicole. Que novela gostaria que fosse reprisada: “Cobras & Lagartos”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2006.

“Cobras & Lagartos”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2006. Que papel gostaria de representar: “A personagem Rue, de Zendaya em ‘Euphoria’ (HBO)”.

“A personagem Rue, de Zendaya em ‘Euphoria’ (HBO)”. Filme: “Marte Um”, dirigido por Gabriel Martins e lançado em 2022.

“Marte Um”, dirigido por Gabriel Martins e lançado em 2022. Autor: Chimamanda Ngozi Adichie e Khaled Hosseini.

Chimamanda Ngozi Adichie e Khaled Hosseini. Diretor favorito: Breno Silveira.

Breno Silveira. Vexame: “Um dia, cheguei animada para gravar a novela e a produção mandou um carrinho me buscar na entrada do Projac. Quando cheguei na entrada dos camarins, saltei e levei um tombo horrível”.

“Um dia, cheguei animada para gravar a novela e a produção mandou um carrinho me buscar na entrada do Projac. Quando cheguei na entrada dos camarins, saltei e levei um tombo horrível”. Mania: “De fazer listas. Me organizo assim”.

“De fazer listas. Me organizo assim”. Medo: “De o aquecimento global e as mudanças climáticas impedirem meus netos ou filhos de viverem uma vida plena e feliz”.

“De o aquecimento global e as mudanças climáticas impedirem meus netos ou filhos de viverem uma vida plena e feliz”. Projeto: “Fazer um mochilão pela África por 10 meses”.

“Família É Tudo” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa nas madrugadas.