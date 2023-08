‘Ahsoka’ tem estreia adiantada no Disney+

A série Ahsoka, do universo Star Wars, teve a estreia adiantada. Inicialmente prevista para esta quarta-feira, 22, a produção será disponibilizada no Disney+ às 22h desta terça-feira, 21. Dois episódios estreiam na plataforma de streaming no dia, com episódios semanais sempre às terças.

Ahsoka é focada na história de Ahsoka Tano, uma ex-cavaleira Jedi. Ela já foi Padawan de um dos maiores mestres Jedi de todos os tempos: Anakin Skywalker – que, mais tarde, se voltaria para o lado negro da força e se tornaria o temido Darth Vader.

Na série, a personagem, interpretada por Rosario Dawson, agora assume o papel de mestra para transmitir sua sabedoria e se reconectar o passado. Apesar de estar afastada da Ordem Jedi, Ahsoka continua a defender a justiça.

Quem é Ahsoka Tano?

Ahsoka Tano apareceu pela primeira vez na segunda temporada de The Mandalorian. O título de Padawan foi concedido pelo mestre Jedi Yoda quando ela tinha apenas 14 anos. A relação entre a personagem e Anakin Skywalker começou a ser retratada no longa Star Wars: A Guerra dos Clones, de 2008.

Na ocasião, Anakin se recusava a ter uma aprendiz e os dois protagonizavam atritos bem-humorados, com o protagonista chamando Ahsoka de “abusada” e a personagem o apelidando de “Skyguy”. As interações ganharam outro rumo e Anakin passou a ter um olhar diferente para a Padawan quando ela salva a sua vida.

No lançamento, a personagem é retratada de outra perspectiva ao assumir o papel de mestra. Ela aceita Sabine Wren como sua aprendiz e precisa investigar, após a queda do império, uma ameaça do almirante Thrawn.

A produção também retrata a relação que Ahsoka tem com o passado e o medo que sente em relação ao seu antigo mestre. Produzida pela Lucasfilm, os episódios serão disponibilizados às terças, sempre às 22h.