Agenda Cultural SP: fim de semana tem shows do Placebo e Monobloco na cidade

Já tem alguém com saudade do carnaval? No sábado, o Monobloco atende os foliões do ano todo e faz sua Ressaca no Tokio Marine Hall, na zona sul da cidade. No mesmo dia, a dupla sertaneja Bruno & Marrone se apresenta no Espaço Unimed em shows repleto de sucesso.

No domingo, a banda de rock britânica Placebo, que mostra a turnê do álbum Never Let Me Go, também no Espaço Unimed.

No teatro, Kiko Mascarenhas está em cartaz com a comédia dramática Todas as Coisas Maravilhosas, que aborda o tema da depressão. Já as atrizes Marisa Orth e Tania Bondezan estreiam a peça Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada, na qual interpretam duas cuidadoras que se veem diante da morte acidental da senhora para a qual trabalham.

Quem preferir um programa ao ar livre, a opção é um passeio no Zoológico de São Paulo, que completa 60 anos de existência com atrações especiais.

Shows

14 de março, quinta-feira, 20h

Isabella Tavianni – Em show intimista, no formato voz e violão, a cantora e compositora apresenta seus principais sucessos de carreira, entre eles, Diga Sim Pra Mim, Digitais e Último Grão. A novidade fica por conta da canção Dois Babies e Uma Casa de Campo, lançada recentemente por Isabella. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 80/R$ 200.

15 de março, sexta-feira, 22h

Jota.pê – Apontado com uma das novas revelações da música brasileira, o cantor e compositor faz show de lançamento de seu segundo álbum solo, Se o Meu Peito Fosse o Mundo. No trabalho, Jota.pê gravou canções autorais, entre elas, Tá Aê, Um Dois, Três, Naíse e Ouro Marrom. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 40/R$ 160.

16 de março, sábado, 21h; 17 de março, domingo, 18h

Virgínia Rodrigues – Em comemoração aos seus 25 anos de carreira, a cantora lança o álbum Poesia e Nobreza, que traz músicas de dois compositores negros de diferentes gerações: Paulinho da Viola, que completou 80 anos em 2022, e Tigana´ Santana, que também festejou seus 40 anos no mesmo ano. Do primeiro, ela canta músicas como Cidade Submersa e Minhas Madrugadas. De Tiganá, Disu ye mvula e Flor Destinada estão entre as escolhidas. Onde: Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 15/R$ 50.

16 de março, sábado, 22h

Bruno & Marrone – Um das principais nomes do sertanejo, a dupla faz show da turnê Inevitável – A Festa, que comemora as duas décadas do álbum de mesmo nome. No repertório estão músicas esperadas pelo fãs, como Dormi na Praça, Ligação Urbana, Choram as Rosas e Bijuteria. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 490/R$ 980.

16 de março, sábado, 22h

Monobloco – O bloco que faz sucesso nas folias carioca e paulistana apresenta sua Ressaca de Carnaval. Com mais de 20 anos de história, o grupo toca sambas como Vou Festejar, sucesso na voz de Beth Carvalho, e coloca batuque em clássicos da música brasileira, entre eles, Descobridor dos Sete Mares e Toda Forma de Amor. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. Quanto: R$ 140/R$ 220.

17 de março, domingo, 20h

Placebo – A banda britânica de rock traz ao País o show de seu oitavo álbum, Never Let Me Go, lançado em 2022. No trabalho, o grupo, que já soma mais de 25 anos de carreira, reflete em letras e nos arranjos certa confusão que está solta pelo mundo. Ou, como disse o baixista Stefan Olsdal durante a divulgação do álbum, “a sensação de estar sempre andando em um labirinto, sendo continuamente dominado por informações e opiniões”. À frente do Placebo jutamente com Olsdal está o vocalista e guitarrista Brian Molko. Onde: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 500/R$ 650.

Teatro

Todas as Coisas Maravilhosas – Na comédia dramática escrita por Duncan MacMillan e Joe Donahue, o ator Kiko Mascarenhas interpreta um homem que desde a infância faz listas de coisas que valem a pena serem feitas no dia. Esse foi o artifício encontrado por ele para enfrentar a depressão de sua mãe. Na fase adulta, ele descobre que essas anotações servem de estímulo para ele mesmo. Onde: Tucarena. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes. Quando: 6ªs e sábados, 21h; domingos, 18h. Até 30/6. Quanto: R$ 100,00.

Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada – Protagonizada pelas atrizes Marisa Orth e Tania Bondezan, a comédia escrita pelos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal ganha a primeira montagem no País. Na história, Glória e Lúcia são cuidadoras que trabalham em turnos diferentes para cuidar de Radojka, uma idosa sérvia que vive longe da família. Em uma manhã, Glória descobre que Radojka morreu após um acidente doméstico. Entre planos delirantes, elas tentam esconder o fato. A direção é de Odilon Wagner. Onde: Teatro Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis. Quando: De 19/3 a 23/5. De 3ª a 5ª, 20h. Quanto: R$ 120.

Marilyn, por trás do Espelho – O monólogo protagonizado pela atriz Anna SantAna parte de um fictício petit comité na casa de um executivo do cinema, em Nova York, para investigar uma Marilyn menos conhecida, para além do glamour que a eternizou. O texto de Anna, que tem direção de Ana Isabel Augusto, revela desejos, medos, frustrações, inseguranças e principalmente a solidão de uma das maiores personalidades de todos o tempos. Onde: Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Mooca. Quando: De 15/3 a 7/4. 6ªs e sábados, 20h; domingos, 18h. Quanto: R$ 30.

O Ninho, Um Recado da Raiz – Com trilha sonora original de Zeca Baleiro, o espetáculo que tem direção de Newton Moreno é uma novela cênica sobre a intolerância e o ódio em terras brasileiras, em pleno canavial nordestino, onde um jovem tenta buscar suas origens. A montagem é da Cia. Os Fofos Encenam. Onde: Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. Quando: De 15/3 a 21/4. 6ªs e sábados, 20h; domingos, 18h. Quanto: R$ 15/R$ 50.

Illusion Show – Uma Jornada Mágica – Protagonizado pelos brasileiros Henry e Klauss, o espetáculo tem, além de números de mágicas e ilusionismo, o uso da tecnologia e a interatividade para impressionar ainda mais o público. Onde: Teatro Bradesco. Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. Quando: De 15 a 24/3. 6ªs, 20h30; sábados, 17h30 e 20h30; domingos, 14h30 e 18h. Quanto: R$ 70/R$ 200.

Ladeira Abaixo – O comediante Fábio Rabin estreia seu sétimo espetáculo solo de comédia. Em textos que abordam viagens internacionais e até um encontro inusitado com os atores do clássico De Volta Pro Futuro, Rabin dá conselhos sobre como salvar o casamento após vários vacilos. Onde: Teatro Bradesco. Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. Quando: Estreia 16/3. Sábados, 23h. Quanto: R$ 80/R$ 180.

Como Salvar Um Casamento – O monólogo estrelado pela atriz Nany People aborda os encontros e desencontros da vida amorosa, como casamentos desfeitos e reconciliações. Para isso, Nany assume o papel de uma palestrante de relacionamentos que questiona até mesmo um suposto machismo dos espermatozoides. Onde: Casa de Artes SP. R. Major Sertório, 476, Vila Buarque. Quando: 19 e 23/3. 3ªs, 20h. Quanto: R$ 115/R$ 190.

Cinema

12ª Mostra Tiradentes – SP – A versão paulistana da 27ª Mostra Tiradentes de Cinema exibe 28 filmes, entre longas e curtas, em pré-estreia e promove 12 bate-papos com foco na temática desta edição: As formas do tempo. Entre as produções programas para essa edição estão Lista de Desejos para Superagüi, de Pedro Giongo, Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho, de Allan Ribeiro; Sofia Foi, de Pedro Geraldo; e Eu Também Não Gozei, de Ana Carolina Marinho. Onde: Cine Sesc: R. Augusta, 2.075, Jardins. Quando: Até 19/3, diversos horários. Quanto: Gratuito. Veja a programação completa.

Exposição

Ocupação Maria Bethânia – Com curadoria de Bia Lessa e Galiana Brasil, a exposição aborda a vida e carreira da cantora por meio de cem fotografias e um vídeo de 1h45 de duração que mostram a relação da artista com sua cidade natal, Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, e como a fé e a festa influenciaram sua arte. Dois bordados feitos por Bethânia também fazem parte da mostra. Onde: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô Brigadeiro. Quando: De 3ª a sábado, 11h/20h; domingos e feriados, 11h/19h. Até 9/6. Quanto: Gratuito

Yoshitaka Amano – Além da Fantasia – A exposição inédita no Brasil reúne 80 trabalhos, entre litografias, pinturas, ilustrações e objetos, do artista japonês que é um dos principais ícones da cultura pop e geek. A mostra está dividida em seis em pilares: Final Fantasy – uma das franquias de videogames mais aclamadas de todos os tempos -, Tatsunoko, Candy Girl, Vampire Hunter D, Devaloka e colaborações. Em um espaço imersivo, o visitante poderá conhecer as obras de Amano de uma perspectiva diferente por meio de projeções digitais em formato 360º. Onde: Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. Quando: De 15/03 a 16/06. De 3ª a domingo, 9h/20h. Quanto: R$ 40.

Passeios

Zoológico de São Paulo – O Zoo SP comemora 60 anos de existência com uma programação especial nos próximos dois finais de semana. Além das atrações do local – são mais de 2.100 animais, de cerca de 220 espécies diferentes -, o espaço receberá o grupo QG Animal que levará o público brincadeiras tradicionais como amarelinha, pega-pega, entre outras, com personagens inspirados inspirados na natureza. Onde: Zoo SP. Av. Miguel Estefano, 4.241, Água Funda. Quando: 16, 17, 23 e 24 de março. 13h30 e 15h30 (horários das apresentações). Diariamente, 9h às 17h (funcionamento do zoológico). Quanto: R$ 74,90.