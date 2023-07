Agatha Moreira revela ter vivido um relacionamento tóxico quando mais nova

A atriz Agatha Moreira revelou que já viveu um relacionamento tóxico quando era mais nova. Em entrevista ao caderno Ela, do jornal O Globo, a artista comentou que, na época, não sabia o que era um relacionamento abusivo e, por isso, não pediu ajuda.

“Sofria violência psicológica e física, e fingia estar bem para a minha família e os meus amigos. Era muito jovem, não tinha ideia do que era um relacionamento abusivo. Então, não pedi ajuda”, confessou.

Segundo ela, é preciso trazer o tema à tona para que outras meninas não se submetam a essas situações. “Enquanto mulher feminista, não passo mais pano para abusador”, frisou. Há cinco anos ao lado do ator Rodrigo Simas, Agatha contou que sua relação é saudável, aberta ao diálogo e que prefere não atribuir rótulos em sua vida.

“Entendo a importância que a sociedade dá para os rótulos, mas é algo que não cabe em nenhum setor da minha vida, porque me dá a sensação de para sempre e nunca mais. Vejo que o ser humano está em constante mudança, o mundo vai nos apresentando a novas realidades e vamos nos adaptando”, destacou.

A conexão com o namorado, por sua vez, segue o mesmo ritmo de respeito pelo momento do outro. “Não dá para dizer que irei me atrair pelo Rodrigo para sempre, não quero cair nessa hipocrisia. Há momentos em que estamos menos apaixonados um pelo outro. Mas, até quando nos queremos mais, procuramos conversar e entender se está bom daquela forma, ou se já é hora de tentarmos outro formato”, declarou.

Quando Rodrigo compartilhou, em março deste ano, sobre ser bissexual, Agatha afirmou que nunca foi algo passado para debaixo dos panos na relação do casal. “Lido super bem com isso. Namorar com amigo é saber o que está comprando. Depois, não adianta reclamar e querer devolução”, brincou. explica a atriz. “Como Raul Seixas, somos uma metamorfose ambulante. Assim, vivemos um dia de cada vez.”