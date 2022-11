‘África em São Paulo’ dá protagonismo a imigrantes que escolheram o Brasil

O fotógrafo Bob Wolfenson, conhecido por retratar celebridades, já está acostumado com ensaios intensos. Foi ele que captou, com suas lentes, expressões icônicas de artistas que fazem parte da cena cultural brasileira: de um Caetano Veloso com careta desconfiada e uma versão descamisada de Chico Buarque a caras e bocas de Gisele Bündchen, Marieta Severo, Marília Gabriela; a lista se alonga.

“Mas é uma sensação muito diferente fotografar alguém que já chega completamente entregue à experiência, com a expectativa elevada. Os retratos ganham com a descontração das pessoas comuns, algo que pode demorar com os famosos”, conta Wolfenson, que abre neste sábado, 19, a exposição África em São Paulo, no Museu da Imigração.

A ideia nasceu de um trabalho feito com o jornalista Naief Haddad, que escreveu uma reportagem sobre a vida dos imigrantes africanos no centro da cidade. “Com o tempo, o projeto foi vingando à medida que um indicava outro”, explicou Haddad durante a montagem da exposição. Eles revelam as dificuldades iniciais em ganhar a confiança de pessoas que vêm ao Brasil, muitas vezes, para sobreviver.

“Foi preciso ter muito cuidado e, primeiro, receber a chancela dessas pessoas. Inclusive, algumas ficaram receosas em participar do projeto por medo de que nós fôssemos agentes da imigração”, observa o fotógrafo paulistano.

CARISMA

Ao longo do processo de conversação com os imigrantes, com recusas e, de início, aceites ressabiados, a dupla viu pelas lentes gente de expressão, como o padre Assis Tavares, sacerdote da paróquia São José Operário, na Vila Prudente.

O cabo-verdense Tavares está longe de ser um pároco sisudo, com a batina preta tradicional e cabelos brancos. De dreads, o religioso de 39 anos, que se formou em Teologia em Portugal, realiza um trabalho de evangelização em uma comunidade da zona norte de São Paulo, e se mostra conectado com os direitos humanos.

Em um pequeno relato, que estará na exposição, o padre conta da vez em que um representante da Igreja Católica o questionou sobre benzer um casal LGBT+. Tavares foi franco na resposta: “Benzemos carro, carteira de trabalho Como não vou benzer gente?”. O alto representante, desconcertado, concluiu: “Ok, mas seja discreto”.

OLHAR

O jeito intimista de Bob ajudou as pessoas a se mostrarem com mais facilidade para a sua câmera. Foi o caso da freira Isabelle Djenoyom, pessoa mais fechada, que, no dia do ensaio final, acabou permitindo que Wolfenson a fotografasse.

São 56 imagens feitas em estúdio que contemplam 43 personagens, de pessoas comuns a figuras singulares, como Madalena Nanque, filha do rei da tribo papel, da Guiné-Bissau. Hoje, ela leva uma vida sem luxos, ao contrário do que o título de princesa sugere, formou-se em Pedagogia e Teologia e dá aulas em São Paulo.

Ela aparece radiante em uma foto em preto e branco, com as vestes típicas de sua tribo na Guiné-Bissau. Wolfenson lembra também que a proposta de ressaltar as raízes dos imigrantes pelas roupas tradicionais foi uma característica trabalhada para mostrar a intersecção cultural entre a cultura ocidental e as culturas de matrizes africanas, fortes no Brasil.

LUGAR. “Existe, ainda hoje, um mito de que a África é um país, e isso precisa ser desconstruído na cabeça das pessoas. Claro, geograficamente eu conheço muito da África, mas, ao longo do processo, aprendi mais sobre diversas culturas específicas, sobre como um mesmo povo, às vezes, pode estar dividido entre dois países”, ressalta o fotógrafo.

A homogeneização da cultura africana é um resquício do colonialismo. Na exposição, isso é quebrado por cada participante, que ganha uma aura de “capa de revista” (bem ao estilo de Wolfenson). São pessoas de 21 países do continente africano, desenvoltas, que escolheram estar ali e posar com carão e make, luz e sombra.

África em São Paulo

Museu da Imigração.

R. Visconde de Parnaíba, 1.316,

Mooca. Abre sáb. (19), 11h.

3ª/sáb., 9h/18h; dom., 10h/18h.

R$ 10/R$ 5. Sáb., gratuito. Até 12/3.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.